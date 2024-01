1. Top series para disfrutar en Prime Video

Si eres un amante de las series y tienes una suscripción a Prime Video, estás de suerte. Este servicio de streaming alberga una amplia variedad de series de alta calidad que seguramente te mantendrán pegado a tu pantalla. Aquí te presentamos nuestras recomendaciones de las mejores series que puedes disfrutar en Prime Video actualmente.

La maravillosa Sra. Maisel

La primera en nuestra lista es La maravillosa Sra. Maisel. Este drama cómico ambientado en los años 50 sigue a Midge Maisel, una ama de casa en Nueva York que descubre que tiene un talento para el stand-up comedy. Ganadora de numerosos premios Emmy y Golden Globe, esta serie es un testimonio del ingenio y la valentía en las caras de la adversidad.

Good Omens

A continuación tenemos Good Omens, una miniserie basada en la novela homónima de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Este relato de fantasía cuenta la historia de un ángel y un demonio que forman una alianza insólita para prevenir el apocalipsis. Con su humor negro y trama ingeniosa, Good Omens te mantendrá entretenido desde el primer hasta el último episodio.

Fleabag

Para finalizar, no podemos dejar de mencionar Fleabag. Esta serie británica, escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, captura la vida de una joven que navega por el amor, la amistad y el duelo, mientras intenta mantener su café a flote. Fleabag ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público, convirtiéndola en una imprescindible de Prime Video.

2. Mejores películas que debes ver en Prime Video

Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, alberga un catálogo en constante crecimiento lleno de cine de calidad. Entre las múltiples opciones, hay una serie de películas que destacan por encima del resto y que definitivamente merecen ser vistas. Este artículo explorará algunas de las mejores películas que debes ver en Prime Video.

Las joyas ocultas en el catálogo de Prime Video

Prime Video ofrece una mezcla de producciones originales de gran calidad y películas aclamadas por la crítica. Es fácil perderse entre el gran número de títulos disponibles. Algunas de las joyas ocultas en Prime Video que debes revisar son «The Big Sick», «Moonlight» y «Manchester by the Sea». Cada una de estas películas ofrece una experiencia cinematográfica única y memorable que no querrás perderte.

Las mejores películas originales de Prime Video

Junto con las joyas escondidas, algunas de las mejores películas en Prime Video son las propias producciones originales de Amazon. El gigante del streaming ha demostrado su habilidad para producir cine de alto nivel con títulos como «One Night in Miami» y «Sound of Metal». Cada una de estas películas originales de Prime Video ofrece algo único y ha sido reconocida con nominaciones a los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica.

El catálogo de Prime Video está lleno de opciones para todos los amantes del cine. Tómate tu tiempo para explorar las opciones y descubrirás algunas de las mejores películas que jamás hayas visto.

3. Documentales imprescindibles para ver en Prime Video

Amazon Prime Video ofrece una amplia variedad de series, películas y, por supuesto, documentales. Sin embargo, hay tres documentales en particular que son verdaderamente imprescindibles, especialmente para los amantes de las historias reales.

1. The Man In the High Castle: Behind-the-Scenes

Para los amantes de la serie de ciencia ficción ‘El hombre en el castillo’, este documental ofrece una visión entre bastidores impresionante. Este especial sumerge a los espectadores en los detalles del diseño de producción, los desafíos cinematográficos y mucho más. Una verdadera joya dentro de Prime Video.

Este documental es una delicia para todos los amantes del fútbol. ‘This is Football’ ofrece una visión única de este deporte tan popular en todo el mundo, reuniendo historias inspiradoras y emotivas de aficionados, jugadores y entrenadores.

3. The Report

‘The Report’ es un documental político apasionante que destaca por su enfoque detallado en la investigación realizada por el Senador Dianne Feinstein para desenmascarar el programa de tortura de la CIA tras los atentados del 11 de septiembre. Un viaje emocional y revelador en la lucha por la justicia y la transparencia.

4. Contenido infantil y familiar para ver en Prime Video

Amazon Prime Video alberga una amplia variedad de contenido destinado a los espectadores más jóvenes y a toda la familia. Entretenimiento que garantiza horas de diversión y risas, mientras se inspira imaginación y creatividad.

Programación animada

Prime Video ofrece una rica colección de programas animados que son favoritos entre los niños de todas las edades. Desde clásicos atemporales hasta nuevos lanzamientos, hay algo para cada gusto y grupo de edad. Piezas icónicas como «Tom y Jerry» y «Peppa Pig» siguen siendo favoritas, mientras que nuevas series como «Kung Fu Panda: The Paws of Destiny» están ganando popularidad.

Películas para toda la familia

Además de la programación animada, Prime Video también alberga una serie de películas familiares que son ideales para una noche de cine en casa. Estas películas son una mezcla de acción en vivo y animación, cada una contando una historia única y cautivadora. Desde las emocionantes aventuras de «Las crónicas de Narnia» hasta las inspiradoras historias de superación en «Campeones», hay una película para cada estado de ánimo y ocasión.