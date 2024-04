Por último, pero no menos importante, están los museos y galerías de Genova, que también forman parte integral de su patrimonio arquitectónico. Aquí, se encuentra una gran cantidad de edificios históricos que han sido cuidadosamente restaurados y convertidos en espacios culturales. Visitar estos lugares no solo te permitirá admirar la arquitectura, sino que también te brindará la oportunidad de descubrir la rica historia y cultura de Genova.

La mayoría de los monumentos principales de Genova son sin duda sus palacios. Comenzando por el Palazzo Ducale, que es mucho más que un palacio: es un ejemplo brillante de arquitectura renacentista. Con una fachada imponente y un interior que no se queda atrás, es un lugar que no puedes perderte en tu visita a Genova.

