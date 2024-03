Además de las galerías de arte, Brickell también es hogar de varios centros culturales que ofrecen una variedad de eventos y espectáculos. El Adrienne Arsht Center for the Performing Arts ofrece espectáculos teatrales, ballet y conciertos de música clásica, mientras que el Miami Science Museum y el Historic Miami Cultural Center ofrecen una inmersión en el pasado y presente culturales de la ciudad. Cada centro cultural brinda una oportunidad para disfrutar y aprender más sobre la cultura viva de Brickell.

