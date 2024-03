Un viaje culinario a Baltimore no estaría completo sin probar algunos de sus inolvidables platos locales. En cualquier visita a la ciudad, te recomendamos que pruebes las croquetas de cangrejo, un plato que destaca por su textura suave y deliciosa, totalmente frescas y llenas de sabor. También está el imperdible «Pit Beef», un suculento plato de carne asada que está considerado como el ‘BBQ de Baltimore’. Y por último, pero no menos importante, el «Berger Cookies», una galleta de mantequilla cubierta con una capa gruesa de chocolate, hará las delicias de los amantes del dulce.

