Preparar tu hogar para una pijamada inolvidable puede parecer una tarea desalentadora, pero con la planificación y preparación adecuadas, puedes crear una noche que tus invitados no olvidarán. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que tu casa esté limpia y ordenada . Una casa impoluta no sólo es más cómoda y acogedora, también deja una buena impresión en tus invitados.

