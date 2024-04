Punta Cana alberga una vibrante escena culinaria que combina platos tradicionales dominicanos con cocinas de todo el mundo. Cuentas con opciones para todos los gustos: desde comida local con sabor a mar en La Yola , hasta deliciosos cortes de carne en el sofisticado The Grill . Pero si prefieres algo más internacional, el restaurante La Palapa by Eden Roc ofrece platos gourmet de influencia mediterránea que te sorprenderán.

