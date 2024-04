Después de disfrutar de la vida nocturna, es hora de explorar la gastronomía local de Boston. Esta ciudad tiene un fuerte vínculo con la comida del mar, siendo el cangrejo y las almejas una especialidad local. Pero no te preocupes si no eres fan de los mariscos, Boston también es famosa por sus sabrosas hamburguesas y pizzas al estilo neoyorquino. Te sugerimos que pruebes la ‘Clam Chowder’, una sopa de almejas tradicional que se sirve en todo Boston.

Desde Quincy Market, nos dirigimos al vecindario North End, también conocido como la Little Italy de Boston. Este barrio llena las calles de aromas irresistibles de auténtica comida italiana y es el hogar de la histórica Old North Church .

