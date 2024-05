Durante el año, Orlando organiza numerosos conciertos gratuitos en parques y plazas públicas. Uno de los eventos más populares es «Fridays on the Plaza», donde bandas locales tocan sus mejores éxitos en vivo todos los viernes por la noche. Además, en el distrito de Thornton Park, puedes disfrutar de «Second Thursday Wine & Art Walk», un evento mensual que combina arte, vino y actuaciones musicales sin costo.

