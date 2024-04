El California style cuisine es otro de los atractivos culinarios que podrás experimentar en Ohio. Restaurantes como The Wild Goose y The Farmer’s Table dan prioridad a los ingredientes frescos, locales y de temporada en sus platos. Aquí se sobresale el uso de verduras orgánicas y carnes de granja en platos creativos y sabrosos.

Ohio es un estado con una riqueza cultural y geográfica innegable. Ya estés interesado en su vibrante escena musical, museos de renombre mundial como el Museo Rock and Roll Hall of Fame, o en su impresionante paisaje natural, hay algo para todos en Ohio. Prepara tu itinerario y acompáñanos en este viaje por el Corazón de América .

