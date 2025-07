Destinos para visitar en familia cerca de Guadalajara

Salir de Guadalajara con la familia no requiere grandes planes. Muchas veces, lo que transforma un fin de semana en algo memorable es simplemente subirse a un vehículo, elegir un rumbo y no mirar el reloj con tanta frecuencia.

Debido a su ubicación y a lo irregular de algunos accesos, se recomienda hacer el viaje en un vehículo amplio y cómodo. Para quienes no cuentan con uno, la renta de autos Guadalajara ofrece opciones adecuadas para moverse con seguridad, incluso en caminos no pavimentados o con pendientes suaves como las que abundan en la zona.

Muchos viajeros eligen moverse en camioneta, sobre todo si van en familia, porque eso les permite llevar desde bicicletas hasta carriolas, además de organizar paradas sin depender de horarios fijos. Para quienes no tienen vehículo propio o prefieren no usar el suyo, la renta de camionetas se vuelve una alternativa práctica que aporta libertad sin complicaciones.

A solo una hora y media al sur de Guadalajara se extiende Chapala, un destino que no necesita presentación entre quienes viven en Jalisco. El lago más grande de México no solo atrae por su vista amplia o sus malecones llenos de vida, sino también por la cantidad de actividades que ofrece en un radio corto.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy