Cuando nos hablan de la digitalización de las empresas pensamos en un aparente futuro utópico sacado de una película de ciencia-ficción, pero no es así, tampoco es algo que tengas o no que elegir, es el ahora, es el presente en absolutamente todas las facetas de una empresa. Los emprendimientos así como los seres humanos siempre buscamos algo en común: la búsqueda de una mejora constante.

Increíblemente, para muchas empresas la digitalización no es más que un modismo, pero afortunadamente no es así para la mayoría. Es por esto que hoy en día existen muchas empresas que entran en un estancamiento, y en consecuencia,mueren. La verdadera pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hace a las empresas mejorar y qué no? La digitalización puede ser la respuesta a estas preguntas.

Cuando vemos el mundo de los negocios actual nos encontramos con una salvaje competencia que cada vez se vuelven más reñidas, las empresas buscan los nuevos métodos y tecnologías, estrategias de marketing para atraer clientes, en consecuencia a esto para ganar en los negocios es necesario destacar y buscar siempre la optimización de tu emprendimiento.

Después de todo, a la hora de buscar cualquier negocio siempre miraremos el que es mejor. Día a día nos encontramos haciendo comparaciones de ventajas y desventajas, eligiendo unas en vez de otras.

El mundo del emprendimiento es más complicado de lo que parece, además de haber tanta competencia y siempre buscar ser el mejor para los usuarios, también entran los costos y materiales que se requieran para el negocio, buscar un balance entre todos estos elementos no es tarea sencilla.

Mejorar no es una opción

El querer la mejora continua no es una pérdida, es todo lo contrario, porque los modelos de negocios perfectos no se mantienen en el estatus quo y esto no podría mantenerse de ese modo. Más que una opción, la mejoría continua es algo necesario, así como adquirir conocimientos para optimizar los procesos y métodos que utilicemos en nuestras empresas, evitar por completo el quedar sumidos en el estancamiento hasta llegar a la nulidad. No hay otro sendero que optimizar y mejorar, ni es una opción, es completamente una necesidad.

Para muchos puede resultar desalentador el hecho de siempre buscar una constante mejora y ver cambios mínimos, aunque estos mínimos cambios hacen grandes diferencias. Este estancamiento aparente que notamos a veces en las empresas requieren de constantes mejoras con el fin de tener el anhelado éxito. Tanta competencia hace que siempre se busque nueva información y se optimicen constantemente los modelos de negocios para marcar una diferencia.

La utilidad de la digitalización

El hecho de que se recopile información automáticamente y esos datos se conviertan en digitalizados da cabida a que podamos obtener una ventaja increíble en materia de negocios. Esto nos posibilita y además nos prepara con conocimiento sobre los consumidores y por lo tanto el análisis de estos. El problema es que muchas empresas miran estos datos como un resultado de sus productos, simplemente estadísticas, omitiendo completamente su utilidad en materia de optimización.

Lo ideal sería que toda esta cantidad de información fuese analizada y como esta es demasiada existen métodos como el Lean-Six Sigma para utilizar esta digitalización a favor. La correcta utilización promete mejores sistemas, no simplemente ver nuestro rendimiento. A partir de los datos las empresas podrán mejorar los productos, esencialmente buscar adelantarse a los errores que estos puedan tener y estar siempre mirando hacia el futuro, no sólo son gráficas de “cómo me está yendo”. Es información útil con la cual trazamos planes.

La fiabilidad de los datos

Lo mejor de la digitalización y los métodos de mejora constante es que no hay margen de error ni especulaciones en los datos, se basan en hechos, por lo tanto las planificaciones exitosas son hechas con datos correctos, reales y de fuentes confiables. Gracias a la IoT, mientras cada usuario está operando se emite información utilizando la IoT como sensores para monitorear las reacciones de las personas y así obtener mejores ofertas, planes y estrategias para prosperar como negocio. En base a estos datos objetivos de cada usuario y la evidencia es que se tomará un plan de acción lógico, tomando decisiones sensatas. Los datos obsoletos y observaciones pasadas quedaron atrás para dar cabida a una nueva era.