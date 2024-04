Una de las principales razones por las que este teléfono es una opción inteligente para usted es su apariencia y elegancia. En primer lugar, este teléfono tiene sólo 6,88 mm de grosor. Encontrarás algunos teléfonos que son tan gruesos como este. El peso de este teléfono ronda los 168 gramos. Puede caber en un bolsillo trasero normal. Puedes poner este teléfono en tu mochila, bolso o incluso en tu bolsillo y no tener que preocuparte por el tamaño del teléfono. Y este elegante teléfono no sólo te brinda la delgadez que necesitas para transportarlo con facilidad, sino que también tiene la potencia para respaldarlo. Puede obtener este teléfono en colores negro, champán y negro dorado.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy