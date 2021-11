La experiencia y la emoción que ofrecen las carreras han tenido un gran efecto en las personas. A todos nos encanta disfrutar de la F1 por el impacto y la adrenalina que genera en nosotros. Pero tristemente hay quienes quieren llevar la emoción a niveles totalmente absurdos, lo cual termina exponiendo tanto a los conductores como al resto de las personas que están en el exterior, sí estamos hablando de las carreras callejeras.

No es un secreto que al momento de practicar carreras es necesario cumplir con una serie de normas de circulación, puesto que estas le dan principal atención a la seguridad. Sin embargo, hay quienes siempre quieren ir fuera de orden exponiéndose a las carreras callejeras y a sus peligros. Hay incluso quienes desean disfrutar en vivo y directo la adrenalina que sienten cuando juegan a las carreras en videojuegos. ¿Cómo terminan este tipo de carreras ilegales? Veamos…

Carreras callejeras en Florida

Un barrio residencial de Clearwater Florida fue testigo de las carreras callejeras. Esta zona de Estados Unidos cuenta con casas espaciosas y con grandes avenidas, muy conocidas por sus apariciones en películas de Hollywood. Pero aún así a ninguna persona se le ocurriría la idea de hacer carreras callejeras por la cantidad numerosa de personas que transitan la calle. En este lugar es habitual ver a jóvenes y niños jugando y disfrutando de buenos momentos, por eso, es el peor escenario para llevar una carrera a todo gas.

Los conductores iban conduciendo un Nissan Altima y un Infiniti G, coches que obviamente no son aptos para este tipo de actividades, siendo este otro factor negativo de esta carrera. Una vez que la carrera inició, el Nissan pasa por un pequeño bache que por ir a exceso de velocidad lo desestabiliza por completo. Aunque su conductor intentó controlar nuevamente el coche, este arranca a su paso un pequeño árbol y un buzón. Como algunos dicen, por suerte no terminó clavado con algún otro coche y no hubo heridos que lamentar.

Peligros de las carreras callejeras

¿Cuáles son los riesgos y peligros de las carreras callejeras? Veamos algunos de estos:

Los conductores de las carreras clandestinas corren a exceso de velocidad , lo cual puede ocasionar accidentes muy graves.

Cuando hay alta velocidad, el coche golpea todos los objetos a su paso, haciendo que estos se conviertan en proyectiles que pueden lastimar a otros.

Las películas más populares han promovido de cierta manera el deseo de algunos de asumir riesgos innecesarios, lo cual lleva al conductor a minimizar los peligros.