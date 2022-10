Acaba de estrenarse una nueva película de una de las series animadas más aclamadas y querida por los fanáticos, que es la de Scooby- Doo, quien en esta oportunidad llega con el titulo de Trick or Treat, donde se confirma algo que no era un gran secreto, sino algo que todos sospechaban, pero no había sido comprobado.

Nos referimos a la sexualidad del personaje de Velma Dickley, quien es concebida en la nueva producción como una chica lesbiana, y pues desde las primeras producciones a inicios de los setenta se pensaba, pero no era asegurado como tal.

Totalmente se muestra su sexualidad

En estos tiempos donde la homosexualidad no es vista como un tabú o un problema como sucedia años anteriores, muchas series, películas y dibujos animados han incluido en sus personajes alguno que sea homosexual, y la ultima cinta de la franquicia de Scooby – Doo no es la excepción.

Para esta nueva entrega se puede observar a una joven Velma enamorada de una diseñadora de moda llamada Coco Diabla.

En varios fragmentos de la película se ve a Velma junto a la diseñadora rubia, situación que causó un gran revuelo en las redes sociales por parte de los fanáticos, aunque no es que sea una noticia nueva, pues años antes ya se había informado de su homosexualidad.

James Gunn, quien es el guinista de las primeras películas de la saga hace 2 años ya había dicho que Velma era explícitamente homosexual, pero e estudio (Warner Bross, pictures) opacó esto y a su vez hizo que la joven en la secuela de la película tuviera un novio. Así mismo, Tony Cervone, supervisor y productor de la serie animada expresó que Velma no era bisexual, sino que ella era homosexual, aunque quisieran negarlo.

Con Shaggy fue una relación fallida para hacer ver la realidad

La idea del guionista al momento de establecer una relación entre Velma y Shaggy fue que esta se viera y actuara fuera de lugar cuando estaban en la relación, ya que esta no era ideal ni adecuada para ella, la intención siempre fue que ella quedara con Marcie Fleach, su antigua amiga y rival.

Claramente, la relación entre las dos jóvenes y los pensamientos del guionista con el personaje no se hicieron realidad. Debido a que el 5 de abril de 2013 se transmitió en ultimo capitulo de Scooby- Doo y nunca se mostró nada ni se confirmo que era lesbiana.

Pero, ahora nueve años después todos los fanáticos pueden ver con libertad que ella no es bisexual y conocer realmente su sexualidad.

