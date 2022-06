La WWE ha tenido a figuras increíbles y grandes en el cuadrilátero, y John Cena es uno de ellos y de los más queridos por los fanáticos.

Pues, el peleador alcanzó 20 años de trayectoria en lucha libre y lo celebró de una forma especial, ya que volvió al ring en el Monday Night RAW este 27 de junio, pero no para combatir sino para gestionar un discurso emotivo.

El ingreso del luchador fue espectacular, ya que caminó por el pasillo que estaba formado por otros luchadores de la marca, mientras sonaba la canción que lo identifica.

Todos los fanáticos que asistieron al evento hicieron retumbar el lugar coreando el apellido del también actor.

Las palabras del luchador fueron:

“Hoy es mi cumpleaños en la WWE. Mientras miro a la gente tan lejos, puedo sentir la energía. No puedo pensar en un mejor lugar para esta celebración. Nunca festejo los logros, porque miro al máximo hacia adelante. Sin embargo, esta noche es diferente, porque no tiene que ver con lo que he hecho, sino que tiene que ver con ustedes.

Estos 20 años son muy importantes para mí. Cada vez que entro aquí, es porque ustedes lo permiten. Durante años, ustedes crearon un ambiente para mí, para mostrar cómo soy. Siempre he querido decir: ¡Gracias! Siempre esperé por este momento correcto”