Tras el fallo que favoreció a Johnny Depp en el juicio en contra de Amber Heard, esta ahora enfrenta una difícil situación, ya que no se cree posible vuelva a ser contratada para trabajar en una nueva película.

Desde Hollywood se dice que no consideran que esta actriz vuelva a tener un papel importante en los próximos meses, por lo que la protagonista de Aquaman puede quedar completamente en el olvido y entre los repudiados de Hollywood.

¿Qué pasará con Amber Heard y su carrera actoral?

El presente de esta mujer se ve turbio, y muy lejos de las cámaras, además Heard debe de definir la forma en la que pagará a su ex marido 10 millones de dólares por haberlo difamado.

Incluso un productor de ambiente le dijo a Page Six que Amber Heard no ha tenido otro papel importante que no sea Aquaman, por lo que no la consideran un “ticket caliente” sino que Johnny Depp fue quien la hizo interesante, y así ella continúe diciendo que consiguió el papel en la cinta por su talento, esto se duda mucho, ya que de verdad se cree que Johnny tuvo algo que ver en esa oportunidad.

La carrera de Amber Heard no despegó mucho más allá del film basado en un personaje de DC Comics, pero su figura era recurrente en producciones como La chic Danesa, Magic Mike XXL, y otras. Por lo que ahora se cree será difícil para ella formar parte de otras producciones, pues según las estadísticas hoy en día ella representa pérdidas.

Incluso muchos no le dan tanto peso al resultado del juicio, sino a la actitud que Amber mostró durante todo el evento en contra de Johnny y como esto si le afectó en su presente. Recordemos que el juicio fue televisado y por ende todo el mundo podía ver lo que allí sucedía, por lo que ninguna actitud pasó desapercibida.

Otro punto en contra de Heard es que se aprovecho del movimiento #MeToo y por ende resulta peligroso para alguien contratarla, además ni siquiera mostro arrepentimiento cuando las cosas ya estaban completamente perdidas en la corte.

Como le va a pagar Amber a Johnny Depp

La dificultad de que Amber consiga un trabajo o personaje en una película es casi nulo, lo que hace que tenga un financiamiento suficiente para poder pagarle a Johnny Depp lo que la corte estimó.

Después del veredicto, la abogada de Amber Elaine Bredehoft fue consultada por el programa Today de NBC y ella comentó que su clienta no podía ni tenia como pagar la indemnización.

Incluso, durante el proceso judicial Amber tuvo que cambiar de representación legal, lo que desembocó que su póliza de seguro fue laque cubrió el costo de los abogados.

