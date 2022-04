No es de extrañar que cuando vaya a descubrir este bello país con alma artística, le lleve a los recuerdos más felices de los suyos. Este país con la historia de siglos de romanos y castillos medievales dejará un fuerte impacto en usted. No sólo esto, sino que el Cine de España puede encantarle con sus fascinantes líneas argumentales y su historia. Como todos sabemos, el arte de hacer películas por parte de los directores/escritores/ cineastas españoles, incluyendo a los artistas dentro de la producción española, es lo que hace al cine español.

¿Cómo empezó?

Retrocediendo a la época de 1895, en Barcelona en la exposición donde se realizó la primera muestra de cine español. Conocidos como los mejores cinematógrafos de su época «los hermanos Lumière» proyectaron sus películas en múltiples ciudades como Madrid, Málaga y Barcelona.

De todas las primeras películas estrenadas en 1897, no hay constancia de cuál fue la primera realmente. Sin embargo, todas se clasifican en la lista de «primeras», a saber: Salida de la misa de doce de la Iglesia del Pilar de Zaragoza (Exit of the Twelve O’Clock Mass from the Church of El Pilar of Zaragoza), Plaza del puerto en Barcelona (Plaza of the Port of Barcelona), Llegada de un tren de Teruel a Segorbe (Arrival of a Train from Teruel in Segorbe) y Riña en un café (Brawl in a Café).

Aparte de toda la historia del cine español, el primer director español que consiguió sus nombres en los libros fue Segundo de Chomón.

El Cine Silencioso y su popularidad

Mientras tanto, cuando Barcelona era el centro del cine en 1914 para estrenar películas populares españolas, también se produjeron muchos dramas históricos, épica española, seriales periodísticos, obras de teatro y comedias hasta la década de 1960.

En 1928, Madrid también empezó a convertirse en el principal centro de la industria cinematográfica, estrenando hasta 44 de las 58 películas principales.

Premios

Empezando por los principales premios en España; este pequeño premio de bronce de Francisco de Goya es la identidad de los Premios Goya. Siguiendo con los premios para la apreciación del cine regional los Premios Mestre Mateo, los Premios Gaudí, los Premios Berlanga y los Premios Carmen son reconocidos como los mejores premios para un artista. Por último, las dos estrellas conocidas popularmente como Festivales de Cine de España son el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Festival de Cine de Sitges.

Actuales tendencias en el cine

Con las papilas gustativas que cambian según el Gen-Z, el cine español también se ha vuelto muy amplio y profundo en las preferencias de humor. Desde OTT hasta el cine, la taquilla española está dando algunos éxitos de taquilla de todos los tiempos. Esta locura de los fans ha sido una muy buena influencia sobre el cine español y para su exploración.