Momentos de angustia y pánico se vivieron en Nueva York este martes cuando un hombre armado llenó de humo y disparos un vagón del metro en plena hora pico.

A causa de este suceso muchas personas quedaron heridas en el andén de la estación mientras otras desesperadas huían del lugar. Se conoce que aproximadamente 10 personas resultaron heridas por arma de fuego y otras 16 sufrieron alguna lesión.

Según la información de los presentes, el ataque comenzó cuando el tren llegó a la estación de la calle 36 en Sunset Park. Todo aconteció muy rápido, por lo que a muchas personas les tocó dar primeros auxilios a los pasajeros ensangrentados.

No hay señal del agresor en Nueva York

Este ataque no se calificó como un ataque terrorista, pero no se descarta nada, puesto que aún no se ha identificado al agresor.

Al parecer quien cometió esta atrocidad fue una persona que vestía como un trabajador de construcción, quien ingresó al vagón con una mascarilla para protección de humo, cosa a la que no le prestaron mucha atención las personas que se encontraban allí.

Posteriormente, el hombre lanzó una bomba de humo dentro del vagón dejando a las personas sin visión clara de lo que sucedía y comenzó a disparar si objetivo alguno a todos los que estaban dentro.

Como el vagón realizó una parada el hombre se bajó, y junto a él todo el resto de personas que gritaban desesperadas, razón por la cual al hombre se le hizo fácil darse a la fuga.

El piso del tren quedó cubierto de sangre y con las personas heridas buscando ayuda, mientras los altavoces llamaban a la gente para abordarlo.

Victimas

La comisionada de la policía de Nueva York, Laura Kavanagh afirmó que la vida de los heridos no corre peligro, y que todos se encuentran bajo cuidados médicos especiales.

Por ello, cada uno fue entrevistado por la policía para conocer su versión de los hechos, pero la mayoría dice lo mismo. Lo único que se estima es un hombre de color, de aproximadamente 1,85 metros de estatura y de complexión robusta.

El incidente ocurrió en una ruta del tren que atraviesa el sur de la ciudad de Brooklyn, y se encuentra a unos 15 minutos de Manhattan. Razón que llevó a las escuelas de la zona a cerrar sus puertas, para salvaguardar la vida de los niños en caso de que el hombre atentara nuevamente.

Inmediatamente se reportó la situación, los policías de Nueva York se trasladaron a la zona junto con agentes antiexplosivos y perros adiestrados.

