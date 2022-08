Sin el consentimiento del arrendador, el subarriendo de una habitación o de todo el piso puede ocasionar en una rescisión inmediata. Los inquilinos suelen tener la autoridad legal para alquilar una habitación a un compañero de habitación. Solo se necesita poder proporcionar justificaciones convincentes, que no necesariamente tienen que estar relacionadas con la escasez de fondos. A continuación te hablaré sobre las razones para subarrendar las habitaciones de mi casa.

¿Qué implica el subarrendamiento de habitaciones?

Recientemente, algunos inquilinos han optado por subarrendar una parte de la casa que alquilan, por una variedad de razones. Así, el subarrendatario se convierte en el arrendatario del nuevo inquilino, y el arrendatario original de la propiedad se convierte en el arrendador de la persona que ha alquilado un espacio en la vivienda.

Para tener una mejor convivencia, es importante tener presente el reglamento de convivencia. Mayoritariamente en las residencias de estudiantes o los pisos unipersonales, porque es donde se presenta con mayor frecuencia esta situación.

Razones para subarrendar

Si solo se va a subarrendar una parte del piso, debería haber menos problemas. Para ello, el propietario debe estar de acuerdo si el inquilino en esta situación tiene un interés genuino en subarrendar. De hecho, en estos tipos de casos, tanto el interés personal como el económico pueden utilizarse para justificar estas situaciones.

Otra de las razones muy conocidas es cuando el inquilino tiene una emergencia financiera y ya no puede cubrir los pagos del alquiler por su cuenta. Sin embargo, el propietario no puede negar la solicitud de su inquilino de no querer vivir solo, como después de una muerte o divorcio.

Únicamente las razones principales, como por ejemplo, sobre población en habitación o casa, permiten que el propietario rechace. Por lo tanto, debes incluir la justificación del subarrendamiento en la carta que envíes al arrendador. El arrendatario tiene derecho a presentar una demanda e incluso reclamar daños y perjuicios a la otra parte del contrato si el arrendador se niega a cumplir.

Alquiler de habitaciones para el hogar

En el caso de subarriendos acordados, el arrendatario debe redactar un contrato que describa los espacios de alquiler y las políticas de convivencia de la casa con cada subarrendatario que residirá en una habitación en particular. El contrato de arrendamiento inicial entre el propietario y el inquilino permanecerá en vigor hasta el final del subarrendamiento.

Es preferible incluir una condición en el contrato de arrendamiento que prohíba subarrendar las habitaciones si el propietario no quiere que lo haga el inquilino. Sin embargo, como la Ley de Arrendamientos Urbanos establece específicamente que un subarrendamiento solo es válido con la aprobación por escrito del inquilino, en realidad no es esencial. El propietario tiene derecho a pedir que se resuelva el subarriendo si tiene conocimiento del mismo.

Términos del acuerdo para el subarrendamiento

Como bien sabrás, es necesario contar con una serie de normas o reglas para poder realizar el subarriendo de la forma correcta y permitida. Por lo tanto, se necesitarían las siguientes circunstancias para un subarrendamiento legítimo:

Requisito del consentimiento explícito y por escrito.

El subarriendo nunca será rentable.

Hay una diferencia entre un subarriendo parcial de una habitación y un subarriendo completo (toda la vivienda).

Independientemente de si existe una disposición de prohibición de subarriendo, esto no puede suceder sin el permiso del arrendador.

Los contratos de arrendamiento de los subarrendatarios no pueden ser más largos que los del arrendatario original.

Se deben pagar impuestos sobre cualquier dinero obtenido del subarriendo de la vivienda, ya sea en forma parcial o total.

Si se permite el subarrendamiento, cada subarrendatario debe firmar un contrato con el arrendatario principal.

Siempre que el arrendador haya dado su permiso, el subarriendo es aceptable.

Un subarriendo no consentido da como resultado en la cancelación del contrato.