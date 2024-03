The Muelle de Santa Monica no solo es un epicentro de actividad y diversión, sino que también es un pedazo vivo de la historia de California. Desde su construcción en 1909, el muelle ha sido una joya emblemática para los residentes y turistas por igual, y el recorrido por su memorable historia es, sin duda, es parte integral de la experiencia de pasear por el muelle.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy