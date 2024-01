Las mejores atracciones para visitar en Nashville

Si estás planeando una visita a la vibrante ciudad de Nashville, te aguardan un sinfín de atracciones turísticas. Este lugar, conocido como la ‘Ciudad de la Música’, tiene mucho para ofrecer, desde increíbles lugares para disfrutar de música en vivo hasta sitios históricos y encantadores parques. Aquí tienes una guía de las mejores atracciones para vivir lo mejor de Nashville.

Disfruta de la música en vivo

Nashville es conocida por su escena musical vibrante y variada. El famoso Grand Ole Opry, donde puedes presenciar las mejores actuaciones de música country, y el Ryman Auditorium, conocido como ‘La Madre de todas las Iglesias’, son dos de los lugares más icónicos para disfrutar de música en vivo en la ciudad.

Explora sitios históricos

Además de su música, Nashville es rica en historia. La Mansión Belmont, una histórica plantación y casa de estilo victoriano, y el Fort Nashborough, un asentamiento histórico de la época colonial, son solamente un par de ejemplos de los muchos sitios históricos que puedes explorar durante tu visita.

Relájate en encantadores parques

Si prefieres los espacios al aire libre, Nashville te seducirá con sus parques. El Parque Centennial es el hogar de una réplica a tamaño completo del Partenón, mientras que el Parque Warner ofrece más de 3000 acres para hacer senderismo, montar en bicicleta y disfrutar de la naturaleza.

¿Qué visitar en Nashville para los amantes de la música?

Nashville, también conocida como la Ciudad de la Música, es el hogar perfecto para los amantes de la música. Destaca por su rica historia en música country, pero también es famosa por géneros como el rock, el pop y el bluegrass.

El Grand Ole Opry

El primer lugar imprescindible en la lista de cualquier amante de la música debe ser el Grand Ole Opry. Este es un famoso lugar de conciertos y un programa de radio que ha sido una institución en Nashville durante más de 90 años. Aquí se han presentado íconos de la música country como Dolly Parton y Johnny Cash.

Museo del Country Music Hall of Fame

El Museo del Country Music Hall of Fame es otro lugar esencial para visitar en Nashville. Este museo alberga la historia del género country y ha contribuido a la preservación de la misma. Aquí encontrarás una variedad de exposiciones que muestran desde las guitarras de famosos cantantes de country hasta sus trajes de escenario emblemáticos.

La Calle Broadway

Finalmente, ningún viaje a Nashville estaría completo sin una visita a la Calle Broadway. Esta colorida y vibrante calle está llena de bares y clubs que cuentan con música en vivo todas las noches. Aquí puedes disfrutar de la música de nuevos talentos y estrellas establecidas mientras te sumerges en la cultura musical de Nashville.

Ruta gastronómica: dónde comer en Nashville

Como la capital y ciudad más grande de Tennessee, Nashville ofrece una asombrosa variedad de opciones gastronómicas para los visitantes. Conocida por su música country y su cultura sureña, la ciudad también presume de una escena culinaria increíblemente diversa y vibrante.

En Nashville, es posible encontrar una mezcla de restaurantes de alta cocina, bistros, food trucks y huesudos locales que ofrecen todo, desde el famoso «hot chicken» de Nashville hasta platos clásicos de la cocina sureña, barbacoas ahumadas lentamente, comida internacional e innovaciones culinarias.

Hot Chicken: Delicia de Nashville

La comida icónica de la ciudad es sin duda el «hot chicken», un pollo frito bañado en una salsa de especias ardientes, que va de un leve enhance al puro fuego. Los lugares para probar esta especialidad local son Prince’s Hot Chicken, Hattie B’s y Bolton’s Spicy Chicken & Fish, todos ellos ofrecen diversas intensidades de especias para que cada uno pueda elegir la que mejor le venga.

Bodegones y Barbacoas

Además de hot chicken, Nashville también es famosa por sus bodegones y barbacoas. Martin’s Bar-B-Que Joint es conocido por su «whole hog» barbacoa, mientras que en Arnold’s Country Kitchen puedes disfrutar de un tradicional buffet de comida sureña.

Visitar Nashville con niños: las opciones más divertidas

Visitando la encantadora Nashville con niños puede ser tanto emocionante como educativo. La ciudad, conocida como la cuna de la música country, ofrece una gran variedad de actividades que mantendrán a tus pequeños entretenidos durante toda tu estancia. Desde el vibrante paseo por el distrito de música hasta los museos interactivos, hay mucho para mantener a los niños ocupados y felices.

Museos Interactivos en Nashville

Nashville no es solo música y barbacoa, sino que también cuenta con varios museos que son perfectos para los niños. Por ejemplo, el museo para niños Monkey’s Treehouse es un lugar ideal para que los niños pequeños jueguen y exploren. Además, el Adventure Science Center brinda a los niños la oportunidad de aprender sobre la ciencia de una forma divertida e interactiva, ¡una guinda del pastel a las opciones educativas que esta ciudad tiene para ofrecer!

Disfruta de la Naturaleza al Aire Libre

Además de las opciones culturales, Nashville también ofrece muchas oportunidades para disfrutar de la naturaleza. Tomar un paseo por el Jardín Botánico de Cheekwood o disfrutar de un día al aire libre en el zoológico de Nashville pueden ser opciones divertidas y emocionantes para los pequeños. Sin duda, las opciones al aire libre en Nashville ofrecen a las familias la oportunidad perfecta para compartir un tiempo de calidad mientras se maravillan de la belleza natural de la ciudad.

La Música Country está por todas partes

Finalmente, no podemos hablar de Nashville sin mencionar la música country. A los niños les encantará el Country Music Hall of Fame and Museum, donde pueden aprender sobre la historia de la música country y ver exposiciones interactivas. Conciertos al aire libre en el verano también son una opción atractiva para las familias, donde los niños pueden bailar al ritmo de la música mientras disfrutan de la vibrante atmósfera de la ciudad.