Además, la ciudad alberga varios bares y lounges sofisticados. Sitios como The Volstead y The Rogue brindan cócteles increíblemente buenos y un ambiente elegante, perfecto para una noche relajante. Sin duda, la vida nocturna en Jacksonville tiene algo para todos.

Para aquellos que buscan la emoción de la música y el baile, Jacksonville ofrece una variedad de clubes nocturnos de alta energía. Mavericks at The Landing es conocido por su música country en vivo, mientras que el club Myth Nightclub ofrece pistas de baile vanguardistas y DJ internacionales. Independientemente del tipo de música que prefieras, seguro encontrarás un club que haga vibrar tu noche en Jacksonville.

Una de las mayores atracciones turísticas que no puedes dejar de visitar es el Parque Nacional de Timucuan Ecological and Historical Preserve . Este hermoso y prístino paisaje costero presenta una variedad de hábitats naturales, desde marismas saladas hasta bosques de coníferas, que son el hogar de un sinfín de especies de flora y fauna.

