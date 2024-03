Esta vibrante comunidad es famosa por albergar algunos de los eventos culturales más emblemáticos de Nueva York. Entre estos, el Harlem Week , que no es una semana sino un mes completo de celebraciones culturales y artistas locales; y el Harlem Jazz and Music Festival , una fiesta para los amantes de la música que reúne a reconocidos músicos de jazz en un sólo lugar.

Para los aficionados a la música, una visita a Harlem no estaría completa sin una parada en uno de los numerosos clubes de jazz. Destaca The Cotton Club , un antiguo speakeasy que se ha convertido en un lugar icónico para el jazz. La vivacidad y el legado de Harlem prometen una experiencia inolvidable para todos los visitantes interesados en sumergirse en la historia y cultura de este barrio neoyorquino.

El Teatro Apollo , un lugar emblemático de la cultura afroamericana, es uno de los imprescindibles de Harlem. Lugares de culto como la Iglesia Bautista Abyssinian se cuentan entre los destacados patrimonios culturales de la zona, por su histórico papel como centro de resistencia y cambio social. Los amantes de la literatura disfrutarán del Shomburg Center for Research in Black Culture , un sitio dedicado a la preservación de documentos y artefactos de las culturas africanas y afroamericanas.

