Por último, pero no menos importante, The Capital Grille es una visita obligada para los amantes de la carne. Este restaurante de alta gama se conoce por sus jugosos filetes y su imponente lista de vinos. Si buscas una experiencia de cena clásica y elegante, The Capital Grille seguramente se ajustará a tus necesidades.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy