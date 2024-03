No conformándose con ser únicamente un paraíso gastronómico, Wynwood también es el hogar de cervecerías artesanales y bares con cocktails únicos. Aquí te puedes disfrutar de una cerveza refrescante en Wynwood Brewing Company o degustar cócteles creativos en The Broken Shaker .

