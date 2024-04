Para los entusiastas del café, Staten Island ofrece una selección diversa de cafeterías únicas. Beans and Leaves Coffee and Tea Cafe es un lugar popular que ofrece una intensa taza de café y una variedad de tés. Otras importantes cafeterías como la Dock Street Coffee Shop y Bella’s Café son conocidas por sus ricos sabores de café y sus acogedoras atmosferas.

