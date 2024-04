Por supuesto, tu día no estaría completo sin visitar algunas de las principales atracciones de Sausalito. Ya sea que te gusten las actividades al aire libre como el senderismo y el ciclismo, o prefieras sumergirte en la historia y la cultura visitando galerías y museos, Sausalito tiene algo para todos. No olvides hacer una visita al iconico puente Golden Gate para una foto memorable.

Si buscas probar los sabores auténticos de la región, te recomendamos que visites uno de los muchos restaurantes de mariscos de Sausalito . Hazte un hueco para la pesca del día, regada con una copa de vino selecto de las cercanías de Napa Valley. Si los mariscos no son lo tuyo, no te preocupes, hay una impresionante variedad de opciones veganas y vegetarianas también disponibles.

