Indianapolis, conocida como la «Racing Capital of the World», tiene algo que ofrecer a todos, incluso a los gourmets más exigentes. Su vibrante escena de la comida cuenta con una gran variedad de restaurantes que destacan por su calidad y su diversidad. En cada rincón de la ciudad, encontrarás una increíble selección de gastronomía para explorar.

