Por último, pero no menos importante, no puedes dejar de visitar los mercados nocturnos de Quito que ofrecen una variedad de delicias locales para los apetitos nocturnos. Tenderetes de comida, vendedores ambulantes y restaurantes de medianoche que sirven todo, desde platos típicos hasta comidas rápidas, forman una parte esencial de la pintoresca vida nocturna de Quito.

