Primero que nada, no puedes ir a Quebec y no probar la Poutine , considerada un plato muy característico de la región. Se compone de patatas fritas, queso en grano y salsa de carne. También es esencial que pruebes el Tourtieres , una tarta de carne que ha sido un favorito en las mesas de Quebec durante siglos. El Smoked Meat Sandwich también es un plato imperdible que tienes que probar. Además, si eres amante de los mariscos, Quebec ofrece las mejores recetas de Mariscos al Estilo Atlántico .

