Para aquellos que buscan una experiencia más íntima, las posadas y bed and breakfast locales son una opción popular. Estas encantadoras estancias ofrecen habitaciones cómodas y ofrecen un desayuno casero cada mañana, lo que les da un toque personal y único. Algunos de los más conocidos incluyen The Julian Gold Rush Hotel , y Orchard Hill Country Inn .

Si estás buscando una experiencia culinaria más refinada, entonces el Jeremy’s on the Hill es el lugar ideal. Con ingredientes locales frescos, el restaurante ofrece una variedad de platos suculentos dignos de un chef profesional. Para aquellos que tengan un gusto por lo exquisito, no hay mejor opción.

