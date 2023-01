Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2016 se registraron 9.5 millones de estudiantes matriculados en educación superior en México. De ellos, 5.3 millones estudiaban carreras de licenciatura.

Las carreras más estudiadas en México son: ejecutivo de ventas, contaduría, administración de empresas, ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería en telecomunicaciones, Medicina, Derecho, Arquitectura e Ingeniería Civil.

Todos los jóvenes actualmente desean formarse profesionalmente para de esta forma mejorar sus condiciones de vida, por lo que siempre tratan de optar por la carrera mejor pagada o que tenga mayor demanda en el país. Siempre formarse como un profesional va a ser de beneficio, pues no solo una cerrar sirve dentro de México, sino fuera del país se abren muchas oportunidades laborales y de desarrollo personal y profesional.

3 Profesiones con Mayor Tasa de Empleo en México

Las profesiones con mayor tasa de empleo en México son:

Médicos Ingenieros Abogados

Las 10 carreras mejor pagadas en México

1. Médico

2. Ingeniero

3. Abogado

4. Economista

5. Arquitecto

6. Contador

7. Administrador

8. Psicólogo

9. Pedagogo

10. Nutricionista

Cada una de estas carreras tiene una gran demanda en el mercado laboral mexicano. Así que si aún no sabes o no te has decidido respecto a la profesión a estudiar, con este listado te damos una idea de las que son las mejores pagadas. claramente su demanda es amplia, pero esto no es ningún impedimento.