PRI, PAN y PRD unen fuerzas para defender a México, afirman sus dirigentes

En conferencia conjunta, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD cerraron filas y aseguraron que no negociarán diputados con Morena, tal y como lo dijera ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la unión de estas fuerzas políticas se dio para trabajar juntos, coordinados, pensando en México, en defender a las instituciones, respetar los resultados electorales y salvaguardar cada uno de los votos”.

*México votó por tener pesos y contrapesos: Alejandro Moreno

Desde el gobierno, todos los días, siempre se estimuló la polarización, la división y el encono. Por ello, la alta participación en esta elección fue fundamental y reconocemos a los millones de mexicanos que votaron por nuestra coalición y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). México apostó por tener pesos y contrapesos en el Congreso, y en el gobierno también, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido tricolor.

En conferencia de prensa conjunta con los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, el líder priista aseveró que los coaligados en “Va por México”, tienen que trabajar juntos, bien coordinados, pensando en nuestro país, en defender a las instituciones, respetar los resultados electorales y salvaguardar cada uno de los votos”.

El dirigente tricolor, enfatizó que a partir del 1 de septiembre se tendrá una agenda legislativa sólida y robusta en la coalición, que impulse temas fundamentales, para que haya más y mejores oportunidades, como el crecimiento económico, el Presupuesto, salud, educación, combate a la pobreza y la recuperación de los programas sociales que desapareció Morena.

El titular del CEN del PRI adelantó que también se trabajará en un nuevo modelo de comunicación política, porque el actual no le sirve al electorado, satura con millones de spots a la gente y, lo peor, es incumplido por el Presidente de la República, por la Presidencia de la República y por el gobierno de Morena.

Alejandro Moreno informó que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional Electoral (INE), estas tres fuerzas políticas tendrán el 42 por ciento de la representación en la Cámara de Diputados, lo que representa un aumento de más de 70 legisladores federales. Tan sólo el PRI, detalló, de tener 45 diputados federales, en el próximo Congreso tendrá poco más de 70; y se tuvieron triunfos contundentes, en Nuevo León, Coahuila y el Estado de México.

Se recuperaron zonas muy importantes, recalcó, como los Altos de Chiapas y la Ciudad de México, en donde la ciudadanía envió un mensaje claro, de que el gran perdedor de la elección es Morena, que perdió 15 millones de votos, porque no se gobierna bien, no hay resultados y no hay trabajo.

El también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), reclamó el ataque desde el gobierno a la oposición, a los medios de comunicación, al empresariado, al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos autónomos, a los jueces federales y a cualquiera que se atreva a pensar distinto del gobierno y de Morena.

A pesar del encono oficial, el líder priista consideró que la alianza conformada por estas tres fuerzas políticas logró ganar; dar pasos fundamentales, tener un crecimiento electoral que se sustenta en los datos y en los votos.

*Defenderemos todos los triunfos de Acción Nacional y de la coalición Va por México

Luego de agradecer a las y los millones de mexicanos que votaron por el PAN y por la coalición Va por México, el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, confirmó que el bloque legislativo se mantiene unido para cumplir con el mandato de los ciudadanos.

“Acción Nacional viene hoy a confirmar que se mantiene unido en este bloque legislativo de la coalición Va por México. La ciudadanía quiere un país de leyes e instituciones, el mandato en las urnas es muy claro, ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. La coalición legislativa Va por México se compromete a no fallarles”, sostuvo.

En rueda de prensa conjunta con los dirigentes nacionales del PRI y PRD, dijo que la coalición está en condiciones de impedir los anunciados caprichos del Presidente como expropiar los ahorros de los trabajadores, acabar con la autonomía del Banco de México, desparecer el INAI y pasar el INE al Poder Judicial.

Cortés Mendoza reconoció el trabajo del INE por la instalación de más del 99 por ciento de las casillas y alta participación ciudadana en las urnas para frenar la destrucción del país.

“Quiero informarles que vamos a defender todos los triunfos que obtuvimos, los de Acción Nacional y los de la coalición Va por México, en los conteos y, de ser necesario, en los tribunales”, advirtió.

Vamos a seguir luchando, dijo, en los estados donde los resultados están muy justos, como son San Luis Potosí, Michoacán y Campeche, entre otros, donde, en algunos casos, los votos nulos son más que la diferencia entre el primero y el segundo lugar.

El dirigente nacional del PAN afirmó que el gran perdedor fue Morena y el gran ganador fue la coalición Va por México, ya que gobernará a más de 45 millones de mexicanos, 50 por ciento más que antes de la elección, por lo que ahora el reto es hacer buenos gobiernos.

El Presidente del PAN aseguró que no dejará de denunciar la burda e ilegal intervención presidencial en todo el proceso electoral, lo que hizo que la contienda no fuera fácil, ni pareja, porque no se competió contra un partido sino contra un gobierno, el uso y abuso del presupuesto, y el uso y abuso de la imagen presidencial.

“El gobierno federal morenista consintió la participación activa de la delincuencia organizada en este proceso electoral, convirtiéndolo en el más violento del México moderno con más fallecidos, amedrentados y candidatos violentados”, denunció.

Señaló que después de quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, ahora la gente ya decidió que antes de los intereses partidistas, está el interés por el bien común de la gente, por lo que Acción Nacional se declara listo para trabajar para construir consensos en favor de México.

“Quiero informarles que por Acción Nacional hoy instruyo a Jorge Romero y Santiago Creel, a que comencemos a generar diálogos y acercamientos con quienes vayan a ser legisladores de todos los diferentes partidos políticos que integrarán la próxima legislatura en la búsqueda de construir acuerdos, consensos y coincidencias», destacó.

Nosotros estaremos, añadió Cortés Mendoza, siempre puestos para construir una agenda propositiva que resuelva los grandes problemas del país como la seguridad, la generación de empleos y la falta de medicamentos.

“Vamos a ser una oposición constructiva, pero muy valiente y muy decidida para oponernos con fuerza a todo aquello que debilite instituciones, a todos aquello que debilite contrapesos, a todo aquello que vaya en contra de nuestro país”, detalló.

Finalmente, aseguró que la jornada del seis de junio es muy exitosa para México y para la coalición Va por México, porque tendrá el 42 por ciento de los integrantes de la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados, con lo cual se podrán construir acuerdos con todos los partidos que quieran corregir el rumbo y que quieran lo mejor para el país.

*Estamos ante el riesgo de un narcoestado nacional: Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente Nacional de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, expresó que la coalición Va por México fue un éxito, porque garantiza un país democrático y que organismos autónomos permanezcan como mecanismo de control además de mantener significativamente el equilibrio de poderes, “logramos equilibrar las fuerzas y las simpatías del electorado, la coalición está más que consolidada porque modificamos la composición política del poder. Vamos a defender en el marco de la Constitución, particularmente a Michoacán”, expresó.

El dirigente perredista señaló que por lo menos en una decena de los municipios de la zona de Tierra Caliente se cometieron atrocidades, como rellenos y secuestros de urnas que regresaban tachadas en favor de Morena, “para que pudieran salir airosos, esta es una situación muy peligrosa y riesgosa para el país”, enfatizó.

Por ello, calificó de peligroso el discurso de López Obrador al mencionar que el crimen organizado “se portó bien” pues consideró que es desvergonzado y riesgoso, “pareciera que estamos avanzando a un narcoestado. El crimen organizado se portó bien, pero para el gobierno de Morena”, aseveró.