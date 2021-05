Vecinos de Huixquilucan padecen serias carencias por culpa de Vargas del Villar

A pocos días de celebrarse las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, la guerra verbal se vuelve cada vez más intensa, y prueba de ello están las declaraciones del candidato a la alcaldía de Huixquilucan, Enrique Garay, quien aseguró que Enrique Vargas de Villar, (alcalde con licencia para disputar como diputado local) no es sino un mentiroso que otorga los servicios públicos de manera selectiva, sólo a quienes respaldan su gobierno, pues en la zona popular decenas de colonias aún carecen de servicios básicos como agua y drenaje, además de que castiga a negocios que manifiestan apoyo al proyecto morenista.

El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia comprobó que los vecinos padecen por el lodo y polvo, carecen de drenajes, y en sus diversos recorridos por comunidades de la zona popular la gente le pide calles pavimentadas, drenaje y banquetas.

“No se trata de lujos, se trata de servicios básicos, esta es la realidad de Huixquilucan. Que ningún mentiroso pintado de azul quiera engañar, habla de un crecimiento ¿sin drenaje y sin luminarias?”, manifestó el abanderado de Morena.

Garay comentó que las presunciones del panista son mentiras, pues el desarrollo y crecimiento que pregona por todos lados son falsos, pues los habitantes de Huixquilican están divididos entre los que tienen todo y los que no tienen nada, además que para nadie es secreto que quienes no apoyan a Vargas del Villar se convierten en perseguidos y castigados.

“En Huixquilucan el PAN dice o me apoyas o te clausuro, ese es el gobierno que tenemos de Enrique Vargas, ese es el represor que he señalado; violento, agresivo, que si no lo apoyas de te agrede”, denunció el abanderado morenista.

Guillermo Zamacona

Otro de sus detractores, el priista Guillermo Zamacona ha señalado que hay quienes han visto a la alcaldía como una forma de negocio familiar, cuyos cargos los ven como hereditarios, preocupados más por el beneficio personal que por servir al pueblo, lo que ya se va a acabar porque los huixquiluquenses no quieren más de lo mismo.

Cabe recordar que suesposa, Romina Contreras Carrasco, es la candidata a la presidencia municipal de Huixquilucan, por lo que una vez más nos enfrentamos a la herencia de cargos y mantenerse en el cargo a través de su compañera.

“Las obras que hay en Huixquilucan las hicimos los priistas, porque desde hace seis años quienes se encuentran en el poder no se han preocupado por hacer obras, han hecho del gobierno una institución con cargos hereditarios”, dijo Zamacona.

El candidato ha dejado en claro quevarios pueblos de Huixquilucan se encuentran en el abandono, y como muestra, un botón, en San Francisco Ayotuxco, a cuyos habitantes se les prometió concreto hidráulico, ampliar el panteón, resolver su problemáticas y nada de ello se cumplió.

Malos manejos

El alcalde, también ha sido exhibido por haber realizado cambios en el uso de suelo de unos terrenos para poder construir su rancho, mismo que ha afectado a la población de dicha demarcación, pues los ha dejado sin agua, además de causar una tala desmedida.

No obstante, el panista Enrique Vargas del Villar, dos veces alcalde de Huixquilucan, asegura que en seis años de gobierno deja un municipio pujante, con inversiones privadas superiores a 2 mil millones de dólares.

“Lo dejo como el municipio mejor calificado de todo el estado de México. En Huixquilucan demostramos lo que es trabajar de la mano de los empresarios”, dijo, en su momento.

El empresario sostiene que en seis años consolidó a Huixquilucan como “referente nacional” de progreso, inversión y modernidad. La demarcación queda “con un desarrollo generador de empleos”.