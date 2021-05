México vive época de polarización e intolerancia

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que México vive hoy una polarización que está aderezada con la intolerancia” e insistió en que INE es el árbitro, y que no está a favor de nadie, pues las reglas se construyeron a partir de propuestas de los mismos partidos y aseguró que la institución no será amedrentada por amenazas de los actores políticos.

Mencionó que el INE se enfrenta a las elecciones más grandes y complejas en la historia del país ya que hay un padrón electoral de 93.5 millones de ciudadanos que son potenciales a votar, el cual creció aproximadamente 4 millones de personas, respecto a 2018.

“Todo esto detona a la alza las cifras de la elección, habrá 163 mil casillas disponibles, requerimos más funcionarios de casilla, estamos hablando de 1 millón 464 mil personas consideradas para esta función, de los cuales ya tenemos 95% de confirmados, esto implica mayor número de personas visitadas para una tarea de convencimiento entre febrero y marzo, éste es el trabajo de campo más grande en México, sólo después del Censo de Población”, dio a conocer durante su participación en el foto en Tijuana.

Resaltó que los cargos en disputa son más de 20 mil 500 ya que habrá comicios en las 32 entidades federativas, además de elegir las 500 diputaciones federales, también están 15 gubernaturas, se eligen 30 congresos locales y se renuevan los ayuntamientos de 30 entidades, es una renovación del poder político que nunca ha estado en las urnas.

Sin embargo, consideró que el INE enfrenta nuevos e importantes retos para llevar a cabo con éxito esta elección como la pandemia, por lo que este 6 de junio se contará con protocolos sanitarios aprobados por expertos en salud pública, además combatir la desinformación, las noticias falsas y falsos discursos.

Lorenzo Córdova declaró que en 30 años han hecho la tarea en conjunto con la sociedad, el INE es de los órganos con más credibilidad con más del 60% de aceptación, no se puede pensar que la democracia llegó para quedarse, se deben seguir defendiendo los principios democráticos con la participación.

Destacó que los jóvenes que este año votarán por primera vez, lo harán en una atmósfera de absoluta libertad y con acceso libre a la información, un escenario muy diferente a lo que se vivía en los años 70 u 80.

En la conferencia mañanera de ayer, el Presidente Andrés Manuel López habló sobre el INE, en específico sobre el asunto de la OEA y de las declaraciones del Consejero Ciro Murayama quien hablaba de que siempre que se puedan entregar, sí, este tipo tarjetas, pero que no tengan como tal dinero en el momento, sino que se prometa que se reactivan una vez que se gana, pues estaría se hablando solamente de cartoncillos o plásticos, y que esto no implicaría quitarle la candidatura a nadie.

Miren, nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros estamos luchando por la democracia, queremos la transformación del país, estamos en contra de la corrupción y puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas. No impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país, no hay censura para nadie, dijo el Jefe del Ejecutivo.

Acerca de las tarjetas, estamos obligados a denunciarlo, porque consideramos que es un delito, pero esto lo va a resolver la autoridad correspondiente, la fiscalía.

Si este consejero dice que no es un delito, pues está bien, es su opinión, pero le corresponde a la fiscalía resolver sobre la denuncia.

Él siempre se adelanta, porque ellos están ahí para impedir la democracia, de tiempo atrás, el presidente del INE, este consejero, en particular este consejero firmó un manifiesto avalando el fraude electoral del 2006, entonces ¿cómo pensar que es demócrata? Además, se han hecho de la vista gorda siempre, eso ya es sabido.

Afortunadamente la democracia no depende de ellos. Ellos pueden poner obstáculos para que haya democracia, pero la democracia la hace la valer el pueblo, como sucedió en las elecciones del 18, es la gente, es el pueblo el motor del cambio y en este caso del cambio democrático.

Entonces, todos estos aparatos en un sistema antidemocrático los crearon para impedir que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos. Siempre repito: demos es pueblo, kratos es poder, por eso es democracia, es el poder del pueblo. Y aquí en nuestro país no había democracia porque el pueblo no tenía el poder.

¿Quién tenía el poder en México?

Los potentados, los políticos corruptos, los traficantes de influencia, los intelectuales orgánicos, la prensa vendida o alquilada, ese era el poder, el pueblo no contaba, la mayoría de los mexicanos, las decisiones se tomaban arriba, en la cúpula. Por eso ahora las cosas son distintas.

No nos adelantemos, hay que esperar que la Fiscalía General de la República decida.

Y todo mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional. Qué bien que está este tema como debate y lo más importante es que se pueda detener la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, la entrega de despensas y que ayude la gente, que ayude todo el pueblo a denunciar y que también el día de la elección no sólo vayan a votar, sino que se queden ahí cerca, cuidando, hasta que se tenga el acta y cuidar que no se vaya la luz y cuidar que no vayan a asaltar las casillas, todo lo que hacen los ‘mapaches electorales’, todo lo que ha significado la antidemocracia en México.

Pero va a depender de la gente, no de un consejero o del INE, si dependiéramos de ellos pues ya estaríamos vencidos, afortunadamente es el pueblo, es el ciudadano el que va a decidir.

Había entonces, bueno, dos escenarios:

Por un lado, si la fiscalía determina que esto sí es incurrir en una irregularidad y el INE está adelantando que no lo es, que es regular, porque no se está dando dinero, sino solamente el plástico, se estarían encontrando estas dos autoridades de alguna manera.

Y el otro escenario podría ser que, si la fiscalía considera que sí es irregular, se estaría sentando un precedente para que estas tarjetas se pudieran seguir entregando en las siguientes campañas.

Sí, es muy importante el tema, la fiscalía tiene que resolver de acuerdo a la ley si es o no un delito. Yo considero que sí, no sólo es una violación legal, es una inmoralidad, porque el voto tiene que ser libre, la elección tiene que ser limpia.

En los pueblos de Oaxaca, de usos y costumbres, no hay campaña, no andan ahí queriendo convencer a los ciudadanos, es la asamblea la que decide quién va a dar el servicio.

Entonces, ojalá y esto mejore y que se ventile, y que se castigue sea quien sea, del partido que sea.