Mario Zamora, en el ojo del huracán

El candidato a la Gubernatura por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, se encuentra en medio del huracán tras las acusaciones de los préstamos que se hicieron a su familia cuando fue director de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, pese a asegurar que éstos fueron otorgados por Sagarpa.

Los argumentos del senador con licencia por tiempo indefinido a partir del día 4 de marzo de 2021, nadie se los cree, pues a pesar de asegurar que él no tuvo nada que ver, es obvio que al ser familiares, de ninguna manera le iban a negar el dinero a sus cercanos.

El candidato a Gobernador defendió que durante su administración en Financiera Rural su suegro accedió a un crédito como cualquier otro ciudadano.

Mencionó que su suegro, quien tiene cerca de 40 años en el negocio agrícola y 30 años exportando mangos, ingresó una solicitud para participar en el programa conjunto con Saparpa para lograr un apoyo para la adquisición de celdas solares a empacadores, cumpliendo con todos los requisitos y al igual que otras personas, recibió un crédito de un millón de pesos y un complemento por 800 mil pesos.

Resaltó que el crédito que recibió su suegro fue totalmente transparente, por lo que no tiene nada que ocultar.

Quiero decirlo muy claro porque me gustan las cosas claras, este programa era conjunto entre la Sagarpa, la entonces Secretaría de Agricultura, y la Financiera Nacional de Desarrollo, la Sagarpa era la que entregaba los apoyos, ellos eran quienes decidían bajo reglas muy claras quién tenía acceso a esos recursos y la Financiera solo entregaba los créditos complementarios a esos incentivos, que eran para celdas solares”, detalló

“Mi suegro tiene cerca de 40 años en el negocio agrícola. Era un apoyo que daba la SAGARPA para contratar a los empaques que eran de exportación, convertir las energías de diésel a utilizar celdas solares, él metió su solicitud como cualquier ciudadano, la SAGARPA se lo aprueba, un apoyo de cerca de un millón de pesos y el complemento en crédito que daba la financiera de cerca de 800 mil pesos”.

“El crédito correspondiente se pagó hasta el último peso, con total transparencia, no hay nada que ocultar, yo como director general no participaba en ningún consejo ni comité donde se tomaban esas decisiones, por eso cuando nos llega esto dije: no hay nada que ocultar, no hay que poner prestanombres, mi suegro es un productor más que tenía su derecho y las instancias así lo determinaron”, indicó.

Aseguró que las celdas permanecen en el empaque y que las reglas y los requisitos del programa se cumplieron, se concluyeron los pagos correspondientes y que para solicitar el crédito su suegro no utilizó prestanombres y que hasta la fecha la Auditoria Superior de la Federación (ASF) no ha emitido ninguna observación porque todo el trámite fue transparente.

No obstante, el dirigente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, aseguró que el candidato de la alianza «Va por Sinaloa», Mario Zamora Gastélum, ya no encuentra qué hacer para llamar la atención; y con el fin de acaparar reflectores, no le importó ir a exponer a una familia en colonia Bicentenario.

Hace dos días, el abanderado del PRI-PAN-PRD, pasara la noche en compañía de su esposa Wendy, en la casa de María Juana, en una de las colonias más marginadas en la capital del estado.

Cuen Ojeda mencionó que por ese “chistecito” la familia que le abrió las puertas de su hogar a Mario, puede resultar contagiada de Covid-19 o en el peor de los casos de tuberculosis.

Finalmente el pasista externó que, por llamar la atención de los ciudadanos, ya andan dando “patadas de ahogado”.

Otro de sus escándalos es la multa que le impuso el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que resolvió sancionarlo con 89,620 pesos, por el uso indebido de la marca “Puro Sinaloa”.

De igual forma por usar la marca y el símbolo oficial de “Puro Sinaloa”, resolvió multar con 35,848 pesos a los candidatos a diputados locales por los Distritos Segundo, Bernandino Antelo Esper y por el XV, Hector Orrantia Coppel.

La magistrada Aida Inzunza Cázarez determinó que el abanderado de la coalición PRI, PAN y PRD, además de los candidatos a diputados locales, usaron en forma parcial la frase oficial de “Puro Sinaloa” y en el caso de Zamora Gastélum, en la página oficial del estado divulgó boletines de su campaña por la gubernatura.

El PRI calificó de arbitraria la multa a sus candidatos sin haber demostrado de manera objetiva su participación en la divulgación de sus actividades en el portal del Gobierno de Sinaloa.