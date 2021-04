Presume GCDMX disminución en 45.8 por ciento delitos de alto impacto en dos años

Leonardo Juárez R.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dieron a conocer ayer que los delitos de alto impacto en la capital disminuyeron 45.8 por ciento al pasar de 4 mil 451 en marzo de 2019 a 2 mil 414 en marzo de 2021, de acuerdo con la Evaluación de la Incidencia Delictiva mensual.

En videoconferencia la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que “hay una tendencia a la disminución en los delitos de alto impacto, pese a que se ha reducido la movilidad debido a la emergencia sanitaria por Covid-19. Comparado con los meses que estuvimos en Semáforo Rojo se ha mantenido en general, con algunos cambios, pero en general se ha mantenido los delitos a la baja”.

Mientras que el coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego Calvo informó que los delitos de alto impacto registran una reducción en su promedio diario, ya que en marzo de 2018 era de 133.5, en 2019 de 142.6, en 2020 de 102.9, y en 2021 de 77.9. En el caso de los delitos de bajo impacto, también se reporta una disminución de 42.3 por ciento de marzo de 2019 a marzo de 2021, ya que pasó de un promedio diario de 31.5 a 18.2.

Detalló, en el caso de homicidio doloso en 2019 fue de 161, 2020 fue de 126, y este año 91, homicidio doloso (víctimas) 128, 113, 93, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 137, 96, 65, robo a bordo de metrobús 70, 47 y 27, robo a casa habitación con violencia 65, 52 y 45, robo a casa habitación sin violencia 502, 394 y 313, robo a conductor/pasajero de vehículo 404, 296 y 223, robo a cuentahabiente 60, 41 y 37.

Robo a negocio con violencia 524, 375 y 224, robo a pasajero a bordo de microbús 94, 58 y 32, robo a pasajero a bordo de taxi 37, 19 y 15, robo a pasajero a bordo del metro 339, 98 y 84, robo a repartidor 311, 228 y 254, robo a transeúnte en vía pública mil 569, mil 66 y 931, robo a transportista 11, 8 y 10, robo de vehículo con violencia 406, 338 y 183, robo de vehículo sin violencia 737, 684 y 443. Total de delitos: 2019 5 mil 427, 2020 3 mil 926, 2021 2 mil 977.

Mientras que el titular de la SSC Omar García Harfuch, indicó que del 1 de enero al 15 de abril de 2021 se han detenido a 13 objetivos prioritarios de distintas células y grupos delictivos; se han realizado 178 cateos domiciliarios y producto de ello se han detenido 218 personas.

Apuntó, producto de cateos realizados en puntos de venta de droga sobre todo, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Coyoacán se han detenido a 196 en 158 domicilios, se han asegurado más de 9. 5 millones de pesos, 380 mil dólares y varias armas de fuego. Además, se han llevado a cabo cateos en Mérida, Yucatán, Tecámac, Estado de México y en el Estado de Hidalgo.

Refirió, en el combate al delito de robo de vehículo se han realizado 20 cateos, principalmente en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde se han detenido a 10 personas; se han asegurado a 164 personas relacionadas con dicho delito y 91 flagrancias. En tanto, que se han asegurado más de 11 toneladas de autopartes y diversas refacciones, 154 vehículos, armas de fuego y 5 mil pesos en efectivo.

En tanto, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, manifestó que del 1 de enero al 15 de abril de 2021 se han vinculado a proceso a 6 mil 113 personas por cometer diversos delitos, de los cuales 3 mil 681 se encuentran en prisión preventiva. En ese mismo periodo se han realizado mil 757 vinculaciones por robo, de las cuales 72 por ciento son prisiones preventivas.

En relación a robo de vehículo, mencionó que del 1 de enero al 15 de abril de 2021, se registran 102 imputados en prisión preventiva; en el caso de la extinción de dominio de diciembre de 2018 a marzo de 2021 se reportan 63 sentencias a favor y en marzo se obtuvieron dos más.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, expuso que en la Ciudad de México se ha registrado una disminución del 50 por ciento en incidencia delictiva si se compara el primer trimestre de 2019 con el de 2021, y de 29 por ciento respecto al primer trimestre de 2019 con el de 2020.

Hay delitos que nada tienen que ver con la pandemia

El jefe de la policía preventiva Omar García destacó “varios delitos no tienen nada que ver la pandemia, por ejemplo, robo a casa habitación con violencia o sin violencia, pues la pandemia no afecta y ahorita ya tenemos una disminución. Homicidios dolosos, recordemos que tuvimos un punto alto justo cuando estaba la pandemia en su apogeo, y ahorita también tenemos una disminución. Nosotros partimos de una premisa muy sencilla: los delitos bajan si detenemos a quienes los cometen, con pandemia o sin pandemia. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Detener a quien comete los delitos”.

Recordó, la FGJ y la SSC en enero “establecimos cinco delitos prioritarios para este año entre ellos: robo a casa habitación, robo de vehículo, homicidio doloso bajarán, “tenemos grupos conformados por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, personal de la Subsecretaría de Operación Policial y de Inteligencia que van alimentando todos los días las carpetas de investigación, hasta lograr detenciones como las de la madrugada. Se incrementaron patrullajes también en donde teníamos esta cantidad de delitos más elevada. En el robo a casa habitación la Fiscalía hizo cambios importantes también, cambió al fiscal, cambiamos también personal de investigación y metimos células de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a disposición de la Fiscalía General de Justicia”.

En cuanto al aumento de los decesos la titular del Ejecutivo local, aceptó “aumentaron todos los decesos lamentablemente en enero la segunda ola de Covid-19, es claro en la segunda ola de Covid que tuvimos mayor número de enfermos, mayor número de hospitalizaciones, y lamentablemente mayor número de defunciones, la gran mayoría ocurrieron en hospital, pero lamentablemente también aumentaron los decesos en domicilio”.

Dijo, “Alemania tiene una situación similar, varios países europeos, hay otros países también o ciudades que tuvieron esta ola, esta segunda ola con más intensidad –que hay varias explicaciones— y pues ahí el porcentaje de personas… ahí se ve, el número de personas que llegaron a hospitales pues fue mayor, la gráfica de defunciones es muy similar, de hecho se publicó el fin de semana pasado las defunciones, el exceso de defunciones asociado a Registro Civil que publicamos cada 15 días, y tiene una gráfica similar; y lamentablemente, pues en domicilio es un porcentaje similar asociado a, pues, este incremento en los contagios y en las lamentables defunciones”.

Al preguntarle sobre la viabilidad de tres propuestas que existen en el Congreso Capitalino para que todo el cableado de servicios eléctricos, hidráulicos, de telecomunicaciones e, incluso, gas estén bajo tierra, detalló “es una iniciativa que enviamos nosotros al Congreso de la Ciudad de México que fue trabajada con varias áreas, y en particular la Agencia Digital de Innovación Pública, y no es de la noche a la mañana, es un proceso, y particularmente hablamos también de los nuevos cableados. Creo que todos estamos de acuerdo en que particularmente asociado a los cables de fibra óptica, ha aumentado el número de cableado aéreo en la ciudad y que, pues no solamente hay un tema de contaminación visual, sino también, pues de Protección Civil; entonces, es importante ir avanzando paulatinamente hacia que los cables, pues queden subterráneos. Entonces, es una propuesta integral que se ha estado trabajando con el Congreso y está pues a discusión de ellos, y a su posible aprobación pronto”.

Sobre la situación del diputado federal por Puebla Saúl Huerta Corona quien busca reelegirse en las próximas elecciones, y que es acusado por dos menores de abuso, la fiscal Ernestina Godoy Ramos, confirmó “tenemos dos denuncias, por el momento uno de los jóvenes el primero está todavía en resguardo de la Fiscalía junto con la familia. La otra persona que vino directamente de Puebla a denunciar está con su familia, ese es el estado que tenemos y estamos terminando de integrar, seguramente hoy se cierra la primera parte de la investigación y estaremos ya actuando hacia la Cámara de Diputados para solicitar el juicio de procedencia en su contra para retirarle el fuero, nosotros no podemos pedir un orden de aprehensión en tanto tenga la protección constitucional”.

En ese sentido, al tocar el tema del Registro Público de Agresores Sexuales, la mandataria de la CDMX refirió “ya está listo, hubo una solicitud de Derechos Humanos y hubo algunos ajustes a esta Ley asociados a una resolución del Tribunal, de tal manera que es público, pero tiene que hacerse algunas especificaciones para solicitar esta información. Mañana vamos a presentar un informe no lo pudimos ya presentar el domingo, pero un informe –como lo hacemos todos los meses– de violencia hacia las mujeres y ahí vamos a presentar los detalles de este registro público que establecimos por Ley”.

Por lo que respecta al banco de ADN para apoyo a investigaciones de agresores sexuales, la titular de la FGJCDMX dijo que “está recientemente concluido, en este momento ha iniciado ya el proceso de certificación, es una materia que tiene que tener una gran exactitud en lo que va en todo el trabajo que está haciendo. No ha empezado con tomas de muestras porque estamos en el proceso de certificación y de hecho, el informe mañana va a ser en el Banco de ADN”.

Añadió, “certifican los equipos, perfectamente calibrados y certifican a los peritos, a los genetistas, y eso se está haciendo con una institución, pero también avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos siguiendo eso”.