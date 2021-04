Protesta de médicos, presión de adversarios: AMLO

Pese a las protestas y amparos que han celebrado médicos de hospitales particulares quienes piden ser vacunados, por estar en la primera línea de atención contra el Covid-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sostiene que esto es solamente presión de sus adversarios, al ser época electoral.

Aseguró que no ha habido ninguna protesta de médicos ni tomaron las calles, ni paralizaron hospitales, además de señalar que aquellos del sector privado que buscan una vacuna hacen mal y deben esperar a que les toque.

«No es justo el querer decir ‘a mí me vacunas’; no, si no te corresponde no. ‘Sino, como soy médico y me pongo mi bata blanca, voy a los medios de comunicación, a los programas de radio’. ¡Qué barbaridad!, ‘¿cómo, no van a vacunar a los médicos?'».

Apuntó que queda muy poco de los adultos mayores que les falta vacunar y los médicos, trabajadores de la salud, enfermeras, que están en hospitales COVID.

Yo quiero aprovechar para agradecerle mucho a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud. Se han portado de lo mejor, son héroes, heroínas, han estado atendiendo a enfermos; al principio, arriesgando sus vidas porque no tenían cubrebocas, no tenían guantes, no tenían protección, se consiguieron todos los equipos, se les protegió, ahora se les ha vacunado.

No hubo una protesta, como hubiesen querido nuestros adversarios, que pararan los hospitales, que tomaran las calles, no.

¿Saben a quién en particular le mando un abrazo o a quiénes les mando un abrazo con todo mi cariño?

A las enfermeras porque, de todo el equipo médico, ellas fueron de lo mejor. Que a veces los médicos se protegían bastante desde la ventana y la enfermera decía ‘véngase’, que estaban ahí con el enfermo. Y los médicos también muy bien, no se retiraron, ahí estuvieron. O sea, por eso logramos que no nos desbordara la pandemia.

Crecimos en infraestructura, en equipos, en camas, en ventiladores, en médicos, casi cuatro veces. Levantamos del suelo el sistema de salud que nos dejaron, hospitales a medio construir, que se terminaron.

Todos trabajando juntos. Mi reconocimiento a los médicos, a las enfermeras, a todos.

Y mañana (hoy) se va a informar cómo vamos en la vacunación, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos trabajadores de la salud se han vacunado, cuántos adultos mayores, cuántos municipios ya están terminados de vacunar en adultos mayores, cuántos faltan, esto que estás planteando del Istmo.

¨En atención de COVID se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y del sector privado, porque es mucha la manipulación, haciendo campaña para echarnos a los médicos encima, diciendo que no los vacunamos, y a los médicos privados, que no los vacunamos, ahí están convocando a manifestaciones.

Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno, con toda la propaganda de la prensa fifí y de los medios conservadores a los llamados de que salgan los médicos a protestar saldrían cientos, miles.

Ayer convocaron a una manifestación, no reunieron gente. Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir: ‘A mí me vacunas.’ No, si no te corresponde, no.

Claro que los médicos que están atendiendo a enfermos COVID hay que vacunarlos, si fueron los primeros, y los vamos a seguir vacunando, y se está haciendo una revisión sobre eso.

Pero no es: ‘A ver, voy a presionar’, porque además como hay elecciones y hay un partido, bueno, es el mismo que quiere sacar raja de todo con medios, los intelectuales orgánicos, dos partidos de oposición, los que quieren que regrese el régimen de corrupción, yo sí quiero que regresen, pero lo que se robaron¨, dijo.

A pregunta expresa sobre los amparos en Oaxaca, dijo que se está cumpliendo. Cuando hay amparo, ya ven que los jueces también ahorita están actuando de manera expedita cuando se trata de afectarnos o creen que nos afectan. Entonces, si hay un amparo y nos ordena un juez: ‘Que se vacune a esta persona’, lo tenemos que vacunar, porque tenemos que cumplir con la ley.

Pero yo le digo a esa persona: ¿Es justo?, ¿es un asunto legal?, ¿no crees que es un asunto moral?, ¿para qué vamos a templos?, ¿para qué vamos a las iglesias?, ¿para qué comulgamos?, ¿para qué confesamos si no actuamos con integridad, si queremos ser nosotros los primeros?

Este ambiente de ‘sálvese el que pueda’ y ‘a mí no me importan los demás’, eso era lo que prevalecía, ese era el pensamiento neoliberal: egoísmo, individualismo, influyentismo, corrupción.

Cabe señalar que estas manifestaciones de protesta por falta de vacuna a médicos de hospitales particulares se han dado en diferentes estados del país, pero, el gobierno niega tal situación.