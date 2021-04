Fiscalía General de la República solicita prisión preventiva contra Jorge Luis Lavalle

Por el caso de los supuestos sobornos que recibió de parte del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austian, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada al ex senador panista Jorge Luis Lavalle.

En una audiencia por videoconferencia, los fiscales pidieron al juez duplicar el término legal para definir su situación jurídica, cuando determine si lo vincula o no a proceso por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado, que no prevén la prisión automática.

En caso de que la FGR dictara la prisión preventiva justificada, tendría que ubicar y solicitar una orden de cateo para entrar al inmueble desde el que Lavalle se conectó a la videoconferencia.

Enseguida deberá asegurarlo y trasladarlo hasta el Reclusorio Norte para ingresarlo.

La imputación contra Jorge Luis Lavalle tiene como punto de partida la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía y que dio lugar al inicio de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.

Cabe recordar que el ex director de Pemex acusó en su querella a 16 políticos y ex altos funcionarios como los ex Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, así como a los ex senadores como Francisco Cabeza de Vaca y ex candidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Lavalle es uno de los entonces senadores que acusa como receptores de ese dinero, aunque Lozoya no precisa cantidades.

Como es sabido, Lavalle rechazó desde el año pasado las acusaciones y recientemente ha manifestado que se presentará ante la justicia para “evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mí”.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, iniciada por la Coordinación General de Investigación de la FGR tras la denuncia presentada por Lozoya el 11 de agosto de 2020, Lavalle recibió 25 millones de pesos provenientes de Odebrecht, triangulado a través de diversas compañías, junto a otros senadores del PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la aprobación de la reforma energética.

En su testimonio, Rafael Caraveo, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, señala que los 25 millones de pesos que presuntamente recibió Jorge Luis Lavalle en calidad de soborno se repartieron en dos entregas, una por 13 millones de pesos y otra por 15 millones de pesos.

Cabe recordar que la audiencia celebrada ayer estaba programada para realizarse en enero de este año, sin embargo, lse pospuso debido a que los ministerios públicos encargados de la carpeta de investigación se contagiaron de Covid-19.

Participan en la misma, el imputado con sus abogados, los representantes de la FGR, un apoderado legal de la Unidad de Inteligencia Financiera y otro del Senado de la República, en su calidad de víctimas.

Los cargos en contra de Lavalle se derivaron de las declaraciones del ex director de Pemex, Lozoya Austin, en agosto del año pasado, en las investigaciones por el caso Odebrecht, en las que acusó al senador de recibir sobornos a cambio de apoyar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

El ex director de Pemex quien se encuentra en prisión domiciliaria desde su extradición a México, afirmó que se entregaron más de 50 millones de dólares a un grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) integrado por Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas, y los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.