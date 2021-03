Transformación y progreso con justicia están por encima de las adversidades

México se transforma y progresa con justicia y paz social a pesar de las calamidades, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mensaje a la nación con motivo de los primeros 100 días del Tercer Año de Gobierno.

En el Fondo Histórico Ortiz Mena de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la fórmula de gobernar con honradez y acabar con la corrupción funciona aun en la crisis sanitaria por COVID-19 y los remanentes de la herencia del periodo neoliberal.

“Poco a poco vamos construyendo una nueva normalidad. En estos últimos tiempos han bajado los contagios, las hospitalizaciones y los fallecimientos y, precisamente ahora, estamos contando con más dosis de vacunas”, apuntó.

En lo económico y en lo social, dijo, “también vamos saliendo de la crisis; la actividad productiva y comercial empieza a reponerse sin que hayamos recurrido al endeudamiento, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos, solo con los ahorros por el combate a la corrupción, con eficiencia administrativa, con trabajo y con austeridad republicana”.

Resaltó que para este año el pronóstico de crecimiento ha aumentado y consideró que será de hasta 5 por ciento.

A mediados de este año, la economía mexicana habrá recuperado los niveles previos a la pandemia, consideró el jefe del Ejecutivo.

Acotó que los sectores más afectados como el turismo, el comercio, los restaurantes y otros servicios podrían recuperarse tras los efectos de los cierres efectuados en meses anteriores para el control epidémico.

El mandatario resaltó que del millón 117 mil 584 empleos formales perdidos se han recuperado 538 mil 013.

En 2020 el envío de remesas alcanzó los 40 mil 600 millones de dólares, lo que significó una cifra récord. Se estima que en el primer trimestre del año aumentó en 13 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado.

Agregó que fue acertada la decisión de destinar más presupuesto para el bienestar de abajo hacia arriba. Esto contribuyó a evitar una crisis de consumo.

“Para ilustrar esta afirmación, baste con el dato de que las tiendas de autoservicio han aumentado sus ventas de marzo de 2020 a la fecha; es decir, durante todo el año de pandemia, en 6 por ciento. En fin, la gente no ha dejado de contar con ingresos para alimentos y bienes básicos, no tenemos crisis de bienestar social y no hay saqueos ni un repunte delictivo por hambre, desesperación o desamparo”, remarcó.

El presidente concluyó que “todavía hay mucha pobreza y nos falta alcanzar el objetivo de vivir en una sociedad mejor, más fraterna con más igualdad, justicia, democracia y libertades; libre de las rémoras del clasismo, la discriminación y el racismo, pero hacia allá vamos, en busca de esa maravillosa utopía, de ese fecundo y bello ideal de ser felices por estar bien con nosotros mismos, con nuestra consciencia y con el prójimo”.