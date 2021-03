Busca Rosario Robles no ser juzgada por delincuencia organizada

El abogado de la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de la extinta de Desarrollo Social (Sedesol) María del Rosario Robles Berlanga, Sergio Arturo Ramírez dio a conocer que su cliente buscará el criterio de oportunidad como testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar ser juzgada por delincuencia de organizada.

Ramírez explicó que «en la parte de delincuencia sí hay fórmula para generar un criterio de testigo colaborador, y ella está de acuerdo y conforme de platicar con la FGR y dar toda la información para llegar a los lugares a donde está previendo llegar la Fiscalía».

Comentó, «tenemos un asunto que es secundario y por la naturaleza del tipo penal es superior: delincuencia organizada. De ello se tiene conocimiento que existe una orden de aprehensión solicitada a un juez federal por la SEIDO. En este caso en particular se ha platicado con la FGR (…) ya empieza a haber una interacción entre Ministerios Públicos que forman parte de la FGR y la maestra Rosario Robles para empezar las pláticas mediante las cuales ella se va acoger a la figura de testigo colaborador».

Adelantó, Robles Berlanga se reunirá entre el lunes y miércoles de la próxima semana con los ministerios públicos de la FGR para proporcionar información, retiró su propuesta de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público y pasar seis años en prisión por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando estuvo al frente de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Apuntó, “nuestra clienta no llevará un juicio abreviado porque ella no se va a declarar en ningún momento culpable de la comisión del delito primario siendo que éste delito no tiene una vertiente lógica mediante la cual ella vaya a poder ser juzgada. Ella no va a reparar el daño porque no tiene daño que reparar porque el delito no es material, ella no se quedó con esos recursos que supuestamente fueron objeto de este delito de orden penal”.

Recalcó, “a ella no se le ha encontrado ni un sólo peso en sus cuentas o que haya obtenido recursos de forma indebida o impropia, ha sufrido una obstaculización constante para que acceda a un procedimiento abreviado y determinó ir a juicio”. También pidió que en la audiencia intermedia programada para el próximo 26 de marzo, haya un trato procesal justo.