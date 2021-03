Alcanza pobreza al 50.6 por ciento de los mexicanos

De acuerdo con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pandemia del Covid-19 provocó que la pobreza en México alcanzara al 50.6 por ciento de la población, un repunte de 9 puntos porcentuales respecto a los niveles de 2018 cuando se ubicaban en 41.5 por ciento.

La pobreza extrema creció en 8 puntos porcentuales hasta el 18.3 por ciento de la población, niveles por encima del promedio de América Latina.

“El ingreso por habitante en México se redujo 10 por ciento en 2020, la pobreza se incrementó hasta 50.6 por ciento, 9 puntos porcentuales más que en 2018 y la pobreza extrema se incrementó hasta 18.3 por ciento, 8 puntos porcentuales más que en 2018”, informó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo.

México sale de la crisis de Covid-19 como la cuarta economía de América Latina con más pobres y también con la cuarta tasa de pobreza extrema entre su población, por debajo de Honduras, Nicaragua y Guatemala, mostró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La pobreza extrema en el país aumentó a 18.3 por ciento de la población, lo cual implica un 7.7 por ciento más que en 2019 y la pobreza aumentó 9.1 por ciento para un total de 50.6 por ciento de la población en esa condición, sin que hayan tenido efecto los programas de gobierno, según la Comisión.

Debido a la pandemia, y pese las medidas de protección social de emergencia que se han adoptado para frenarla, la pobreza y la pobreza extrema alcanzarán niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, y la mayoría de los países experimentarán un deterioro distributivo. En 2020, se proyecta que la tasa de pobreza extrema se situaría en un 12,5% y la tasa de pobreza alcanzaría el 33,7%. Ello supondría que el total de personas pobres ascendería a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019 (véase el gráfico 1).

Los países de la región se siguen caracterizando por una gran heterogeneidad en los niveles de pobreza y pobreza extrema. De acuerdo con las últimas estimaciones de la CEPAL para 14 países, con datos hasta 2019, se reconocen al menos tres grupos de países. Un primer grupo, conformado por Chile y el Uruguay, presenta niveles de pobreza bajos, en torno al 10% o inferiores, y de pobreza extrema por debajo del 2%.

Un segundo grupo de países, de niveles de pobreza medios, presenta tasas de pobreza en torno al 20% y de pobreza extrema de alrededor del 5%. Conforman este segundo grupo la Argentina, el Brasil, Costa Rica, el Ecuador, Panamá, el Perú, la República Dominicana y El Salvador. Por último, es posible distinguir un tercer grupo de países con niveles de pobreza más elevados, en los que la tasa de pobreza iguala o supera el 30% y la tasa de pobreza extrema se sitúa por encima del 10% (Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, México y Honduras).

En México, en una encuesta realizada en mayo de 2020 a números celulares aleatorios, cuya muestra incluyó a 1.680 personas de 18 años o más, solo el 21,4% de los hogares con niños, niñas y adolescentes declaró no haber tenido problemas para continuar con su educación. Entre los que declararon haber tenido dificultades, estas fueron las más mencionadas: un 48,5% destacó la falta de acceso a una computadora o a Internet; un 31,4%, la ausencia de apoyo docente; un 21%, la dificultad de los estudiantes para concentrarse; un 17%, la falta de conocimientos, y un 14,9%, la carencia de libros y material didáctico. Véase Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes [en línea] https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/202007/MAYO%20ENCOVID19Infancia-Presentaci%C3%B3n.pdf.

Los resultados de la aplicación de esta metodología muestran que, en algunos países, la reducción de la desigualdad a partir de 2000 no fue tan pronunciada cuando se estima el índice de Gini mediante el uso combinado de estas fuentes, en comparación con las estimaciones que se obtienen mediante el uso exclusivo de las encuestas de hogares, en particular en Chile y el Perú. Más aún, en casos como el Brasil y México, la desigualdad no solo no se redujo, sino que aumentó,

generando un nuevo llamado a la necesidad de observar con mayor detenimiento los procesos de distribución efectiva del ingreso en los países de la región.

Si bien la aplicación de esta nueva metodología ayuda a complementar la perspectiva sobre la distribución del ingreso de los hogares, no se debe perder de vista que tanto las cuentas nacionales como los registros impositivos presentan distintos tipos de limitaciones. La generación de estimaciones más precisas de la distribución del ingreso requiere el continuo mejoramiento de las encuestas de hogares para captar adecuadamente las distintas fuentes de ingreso. Asimismo, es esencial examinar en detalle los supuestos utilizados para estimar el ingreso de los hogares en las cuentas nacionales y establecer el origen de las discrepancias con los montos reportados en las encuestas. Por último, es necesario promover la divulgación de la información tributaria en los países de la región y generar mejores antecedentes para su aprovechamiento conjunto con las otras fuentes de datos.