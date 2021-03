Anunció AMLO modificaciones al contrato por suministro de gas etano

Hugo Martínez Zapata

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal, a través de Petróleos Mexicanos, alcanzó un acuerdo con la empresa Odebrecht sobre la planta de polietileno en Coatzacoalcos, Veracruz. La modificación del contrato de suministro de gas etano generará ahorros de hasta 13 mil 749 millones de pesos.

En la “mañanera” indicó que la empresa brasileña tendrá permitido seguir operando en el país pero en condiciones de justicia y legalidad, y deberá reparar daños.

El mandatario aseguró que se castigará a quienes respaldaron la firma de contratos, perjudiciales para México y lucrativos para Odebrecht, lo que derivó en una apropiación indebida del presupuesto.

“Hemos optado por hablar con estas empresas y decirles: ‘Hubo un tiempo en que les permitieron cometer atrocidades, abusos, actos de corrupción. Eran los tiempos del soborno, del moche, ya eso terminó y en ese tiempo tú firmaste un acuerdo leonino, es decir, perjudicial para el pueblo de México y lucrativo para tu empresa. No se puede llamar ni siquiera negocio”. Con los acuerdos se procura beneficiar a la Hacienda pública y evitar acudir a tribunales internacionales, precisó.

Recordó que “nuestro propósito ha sido no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda, que se repare el daño”.

“No estamos cerrados, sí queremos que haya acuerdos y en todos los casos no va a haber abusos de autoridad, nada. Todo legal, por eso optamos por la reforma a la ley eléctrica, porque si no, con el mismo marco legal pero con amenazas o con otros métodos los hubiésemos convencido. No, por la fuerza nada. Auténtico Estado de Derecho”, enfatizó.

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que desde diciembre de 2020 se establecieron mesas de trabajo para modificar el contrato de suministro de gas etano entre Pemex y Braskem-Idesa.

Las negociaciones concluyeron el 26 de febrero con la firma del Memorando de Entendimiento. En las modificaciones destaca el suministro de obligatorio, que pasó de 66 mil barriles diarios en 20 años a 33 mil barriles diarios en 3 años.

Asimismo se indica que a partir de 2024 no hay obligación de suministro para Pemex. En el contrato de 2010 se establecía la obligatoriedad del suministro de 66 mil barriles diarios de común acuerdo y prórrogas por 15 años adicionales.

El acuerdo también establece que el gas etano que no utilice Pemex puede venderlo a Braskem-Idesa. A su vez, la empresa nacional acepta colaborar para que Braskem-Idesa invierta en una terminal de importación de gas etano “que ya le va a permitir autosuministrarse de materia prima ya sin que se cargue en el gobierno mexicano”, explicó el titular de Pemex.

Resaltó que se negoció el pago del 100 por ciento del gas etano, ya que en 2010 el contrato señalaba que el precio era de 30 por ciento debajo de la referencia internacional.

El costo del transporte del gas etano nacional e importado correrá a cargo de Braskem-Idesa. En el anterior contrato se estipulaba que el cargo era para Pemex.

Como resultado de la negociación se logró un incremento en el precio de venta de gas etano nacional de 73 por ciento y el 185 por ciento del importado, reconociendo todos los costos de Pemex.

Anteriormente, la penalización a Pemex por no entregar suficiente etano era de hasta 200 por ciento. Ahora las penas son equitativas y bilaterales, en condiciones justas de mercado, que garanticen la consecución del contrato. Además, se eliminaron las cláusulas que establecen penas desproporcionadas.