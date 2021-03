Incumple Brugada Molina lo que dice, en especial con “Los Guardianes”

Redacción

La alcaldesa de Iztapalapa Clara Marina Brugada Molina mantiene a sus grupos políticos afines a ella para las elecciones de junio próximo, ya que tras los escándalos que se suscitaron con el grupo “Los Guardianes” que cobraban alrededor de 200 pesos para entrar al panteón de San Nicolás Tolentino por persona, que iba a sacar siguen laborando en el campo santo nada más que ahora en el interior, dándole “atole con el dedo” a la ciudadanía.

Ahora se desconoce de cuánto sea la cantidad pedida por los trabajadores que destacan por el uso de chalecos de color negro, sector que fue creado por Brugada Molina para evitar irregularidades y robos tanto en el sector de panteones como en las pipas repartidoras de agua potable.

Y es que en estos meses que quedan antes del 6 de junio para las votaciones, la alcaldesa requiere de su gente para que le opere y le consiga sufragios para ganar en las urnas y mantenerse al frente de esta alcaldía, supuestamente la alcaldesa había removido de sus puestos a diez elementos de vigilancia que cobraban para entrar al panteón, pero nada más quedó en promesas y buenas intenciones como las mantas sobre la fachada del cementerio con el texto «Cero Corrupción en Panteones de Iztapalapa».

Las quejas de la gente en enero pasado cuando estalló el escándalo por la revelación de la señora Marisol Peralta por la exhumación de su marido, fueron de que el personal de ese panteón no cumplía lo establecido de dejar entrar hasta seis deudos, al referir los afectados de “porque no le llegaban al precio, algunos autos casi llenos si pasaban, entonces a unos sí les aplican las medidas sanitarias y a otros no”.

Entre los corrillos de la alcaldía de Iztapalapa es un “secreto a voces” que la administración morenista en esta demarcación llegó a un arreglo con la denunciante, es poco entendible que contando el panteón de San Nicolás Tolentino con un horno crematorio, una carroza propios, no hayan sido usados en los casos, y tuvieran que hacer uso de los del panteón Español en el caso de las cremaciones.

Para ello la alcaldía se hizo en lo más secreto posible de los servicios de una de las funerarias más famosas de la CDMX y del país como Gayosso, cremaron los restos cubriendo el costo con recursos de las arcas de Iztapalapa, es decir, hicieron un gasto innecesario, así es la forma en que laboran los gobiernos de la 4T.

Refieren en esos mismos corrillos de la alcaldía de Iztapalapa que ese grupo identificado como “Los Guardianes” fue creado por Clara Marina Brugada Molina para trabajar por sus intereses, lo mismo están en el área de panteones, que en todas las coordinaciones territoriales, especialmente los ubican en la repartición de agua potable en las colonias de esa demarcación, supuestamente siguen los principios del presidente López Obrador de no mentir, engañar o robar, cuando son muchos los casos que así lo evidencian, presuntamente Brugada los creó para vigilar y mantener el orden, por recomendación de algún político, líder social o asociación vecinal.

Ellos son los encargados de decir a quien sí o no le prestan el servicio de pipas de agua potable incluso por encima de funcionarios, ganan el doble o triple que un empleado de base cuyo sueldo oscila de 2 o 3 mil pesos, el de ellos puede llegar a los 7 mil pesos, aunque ellos dicen que es de cinco o seis mil pesos. Son conocidos por sus chalecos negros, es la fracción política que apoya a la alcaldesa Brugada Molina, son los “Siervos de Clara Brugada Molina”.

Reprueba “Juanito” a Clara Brugada en sus dos gestiones en Iztapalapa

Durante una entrevista con Expresión México vía Facebook el exdelegado en Iztapalapa Rafael Acosta Ángeles (a) “Juanito”, manifestó “quien le tiene que poner una calificación a la administración de Clara Brugada es la gente, para mí no lo ha hecho bien, lleva casi seis años en Iztapalapa tres de espuria, y poco más de dos años como alcaldesa y no lo ha hecho bien, ha tenido muchas fallas, la gente me lo ha dicho, es la jurisdicción más insegura, donde diario hay asaltos, violaciones”.

Apuntó, “agua no tenemos… y ella dijo que íbamos a tenerla y desgraciadamente no la tenemos, ni siquiera para lavarnos las manos, visitamos las calles de la alcaldía muchas de ellas tienen baches, fachadas y casas que se están cayendo, principalmente a consecuencia de los sismos, ahorita si están trabajando porque Brugada Molina quiere el voto, desde el año 2017 que no las arreglaron, en la campaña pasada llegaron ´les vamos arreglar su casa´ porque querían el voto, por eso ahora reanudaron los trabajos para obtenerlo”.

Comentó, “… es la que más presupuesto tiene y la que más carencias padece en todos los rubros, comenzando por inseguridad, por eso mucha le llama a la alcaldía Iztapalacra no Iztapalapa, porque cuidado no puedes salir porque ya te asaltaron, te atracaron, a tu casa ya se metieron, mandas a tus hijos a comprar o hacer alguna cosa a la calle, dios no quiera ya te lo robaron, si es hija la situación empeora porque pudiera ser que abusen sexualmente de ella, por eso Iztapalapa es la alcaldía número en violencia, en inseguridad, no tenemos agua, la gente carecemos de servicios, desgraciadamente a donde no contamos con el vital líquido nos llega el recibo de cobro”.

Recalcó, “pero no todo es malo tenemos en Iztapalapa gente muy hermosa, solidaria que te abre los brazos para brindarte apoyo, insisto somos la alcaldía número 1 en delincuencia, a lo mejor los delincuentes en el cien por ciento no son habitantes de aquí, ya que tenemos pegados varios municipios en especial del Estado de México, de otras alcaldías, no puedo decir de dónde vienen, pero lo que si es cierto es que la población ya no quiere salir a la calle por temor a que la asalten, a sus automóviles que les quiten los espejos, las llantas, u otras partes, entonces Iztapalapa… todos conocemos que la delincuencia se da en todo el mundo, pero Iztapalapa es la número 1 de la Ciudad de México, por eso la persona que llegue tiene que trabajar duro, primero por la seguridad ya que con ello el sector empresarial invierta con ello se fortalece la economía”.

Asimismo, caso especial para quien llegue es el problema de abastecimiento de agua potable, “la señora Clara Brugada se comprometió a que iba a solucionarlo, pero no lo ha hecho, no la hay y en las pocas casas que si hay es agua negra, de caño que no se puede emplear ni para la limpieza por el olor que despide, es horrible la situación en Iztapalapa no somos mugrosos, sino el dilema es que no hay agua”.

Manifestó, “conozco las necesidades porque soy de Iztapalapa, ahorita por medidas de seguridad ya que he sido amenazado de muerte no me quedó aquí sino en otra parte, pero eso no es inconveniente para que conozca el problema, he recorrido las colonias, los barrios, los pueblos, he estado en el Viacrucis, la gente nos reconoce y sabe de nuestro trabajo, nosotros no tenemos rencor contra nadie simplemente queremos seguir trabajando la lucha continúa, en la política hay de todo me han achacado desde robo a mujeriego, pero la verdad es que no me lo han demostrado, camino por las calles tranquilo, ando en el pesero, la gente me quiere, a mis 62 años con cinco balazos, dos puñaladas, seguimos laborando por la población hasta que dios quiera”.

Subrayó, “estoy a favor de que metan a la cárcel a los asaltantes, a quienes quitan el sustento al trabajador cada quincena, no al informal o la persona que sale en busca del gasto para su caso, recorremos el metro y hay muchos negocios cerrados eso no es posible la gente de dónde va a sacar, en el caso de Iztapalapa la gente no puede abrir su estética apenas la bajaba y le ponen los sellos, incluso la multa de 20 mil pesos… o la tienda, la gente entonces de dónde va a tener para sus necesidades máxime ahora con el Coronavirus, ha perdido sus trabajos en las empresas, entonces aquí está todo muy mal organizado y ni modo aquí estamos, pensaron que no iba a pegar tan duro la pandemia, creo que se equivocaron con su estrategia, actuaron demasiado tarde no como en China que reaccionaron rápido, prueba de ello son las impactantes cifras de contagios y defunciones por el Coronavirus”.

También dicen que tuvo buenas intenciones en la adquisición de 200 tanques de oxígeno para apoyar a pacientes con Covid-19, pero resulta que son de pequeña capacidad que duran alrededor de una hora y para un paciente con esta enfermedad es insuficiente, si se puede recargar gratis en los módulos que instaló para la recarga aunque esto lleva su tiempo, y para esa finalidad resulta insuficiente, por lo que hubiera mejor adquirido mejor más concentradores de los cien que anunció, eso hubiera sido de más beneficio para los enfermos.

Inició el sondeo para atraer votantes y reelección

Pese a los llamados de los partidos de oposición para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), ponga atención a los actos de proselitismo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde brigadistas ataviados con el característico chaleco de color guinda con la leyenda en blanco de Morena, con papeles en mano comienza en alcaldías como Álvaro Obregón, Iztacalco e Iztapalapa entre otras a recolectar información de la gente, en ésta última en las zonas altas la gente de Morena comenzó a operar en favor de la alcaldesa, Clara Brugada Molina quien el 6 de junio buscará la reelección.

De acuerdo a medios en la red la gente refiere que gente del partido de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y de Brugada Molina, acudieron a domicilios en colonias de la Sierra de Santa Catarina, para pedir sutilmente a los vecinos que apoyen la reelección de la actual titular de la alcaldía de Iztapalapa, por medio de la entrega de algunos datos.

Los brigadistas van tocando casa por casa para que la persona que sale atenderlos, les pregunte si son simpatizantes de Morena y sí estaría dispuesto apoyar a la alcaldesa Clara Brugada, pareciera que no tiene nada malo como cualquier encuesta de campo, pero todo va enfocado a ubicar posibles simpatizantes de Morena en la alcaldía, tomando en cuenta que en caso de que Iztapalapa siga en manos de Morena esto redituará en un gran capital político para el instituto político fundado por Andrés Manuel López Obrador.

La situación se repite en la colonia Segunda Ampliación de Santiago Acahualtepec donde refieren que entre el 8 al 12 de febrero estas brigadas tocaron en sus domicilios en nombre de Morena y de la actual alcaldesa. En caso de contestar afirmativo estos brigadistas los hacen una propuesta de registro exprés a Morena, y en un último momento en una solicitud para que se compartan la clave de elector con los brigadistas. Incluso se observaron camiones al parecer de la alcaldía haciendo recorridos en la zona. Pese a esto la administración de Brugada Molina negó lo anterior, aunque a la gente no la pueden engañar, ya que la funcionaria busca repetir cueste lo que cueste, lo que sí es realidad es que gente de Morena si anda recorriendo colonias en busca de atraer simpatizantes y posibles electores que favorezcan con su sufragio a Morena.