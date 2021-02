IMSS, que dirige Zoé Robledo, favorece a la empresa DINSA para la compra de pruebas rápidas

Tres empresas presentaron pruebas del mismo fabricante coreano, sin embargo el InDRE calificó a una como la mejor

En una de las últimas compras de pruebas rápidas de antígenos para detectar SARS CoV2-19 (Covid-19) por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo, decidió adjudicar el contrato a la empresa DINSA por un monto de $325 millones de pesos argumentando que técnicamente las otras empresas convocadas al concurso no garantizaban niveles óptimos de sensibilidad y especificidad, a pesar de que el producto que ofrecían era del mismo proveedor que la empresa ganadora: SDBiosensor Inc.

El pasado 26 de enero, la Coordinación de Control de Abasto y de Control Técnico de Insumos del IMSS, a cargo de Carlos Enrique García y Concepción Grajales, emitieron un fallo a la excepción de licitación pública clave 080.110.0041.00.00 en el que a partir de un estudio de mercado se invitarón a 15 distribuidoras de las cuales sólo cuatro presentaron propuesta y solo tres cumplieron con las especificaciones necesarias: DINSA, Roche y Equiver, para la compra de pruebas rápidas de antígenos de SARS CoV-2.

Estas tres empresas ofrecían al IMSS kits de 100 mil pruebas, del mismo fabricante coreano de nombre SDBiosensor Inc, como consta en el cuadro de la investigacion de mercado número 009/021 del mencionado documento. Los precios de referencia estaban entre los $118.0 y $135.30 pesos por unidad, lo que generaba diferencias económicas entre las propuestas.

Con el fin de ampliar el resultado de la evaluaciòn técnica, la División de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemeológica, compartió los critereiso para identificar cuales eran los parámetros mínimos que debían de cumplir las pruebas para identficar tempranamente la enfermedad de Covid-19, además de someterse a un estudio de validación por parte del Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica (InDRE).

Estos criterios señalan que las las pruebas de antígeno presentadas por las tres empresas participantes – DINSA, Roche y Esquiver- debían de tener un mínimo de sensibilidad del 80 por ciento y una especificidad del 97 por ciento para poder ser elegidas como la mejor opción para el IMSS, conforme a los estándares marcados por la Secretaría de Salud el 11 de noviembre de 2020.

No obstante que las tres compañías usaban al mismo fabricante coreano SDBiosensor Inc, la evaluación del InDRE las calificó con parámetros distintos en sensibilidad y especificidad. El IMSS determinó que la prueba de la empresa Fármacos DINSA cumplía con mejores niveles en las pruebas, a pesar de que las otras compañías tenían el mismo fabricante y que no presentaron la oferta económica mas baja.

El valor del contrato será de $325 millones de pesos, mas IVA, y tendra una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Fármacos DINSA esta ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco y tiene como representante legal a Diana Teresa Solis Váldez.