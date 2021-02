Estamos abasteciendo medicamentos para los niños con cáncer: AMLO

Bueno, el desabasto de medicamentos, la gran corrupción en la compra de medicamentos. Una cosa vergonzosa, más que eso, injusta en extremo, porque robarse el dinero de las medicinas ya es el colmo.

Bueno, por eso se decidió: A ver, vamos a levantar todo el tiradero, vamos a rehabilitar hospitales. En eso estábamos, definiendo nuestro plan, se creó el Insabi, se decidió aumentar el presupuesto en 40 mil millones de pesos para que no faltaran los medicamentos, se decidió comprar los medicamentos en el extranjero para romper con el monopolio y las mafias que se dedicaban a la venta de los medicamentos del gobierno, traficantes de influencia asociados con políticos, bueno, decidimos echar a andar todo el plan nuevo.

Ah, también la gratuidad, decidimos que no se iba a cobrar los medicamentos y que también la atención médica iba a ser gratuita, se estableció en una reforma constitucional el principio del derecho del pueblo a la salud.

En eso estábamos ya trabajando para mejorar el sistema cuando viene la pandemia, nos llega la pandemia. Esto nos hace apresurarnos en todo ese plan.

¿Qué significó?

Rehabilitar y terminar hospitales, ya vamos a informar bien. Nos ayudó mucho la Secretaría de la Defensa. Deben de estar ahora administrando como 32 hospitales que terminaron, que estaban inconclusos, los equiparon. Nada más en el caso de la Defensa. Marina hizo lo propio, el Issste, el Seguro, Insabi.

Nada más para ponerles un ejemplo, vamos a Hermosillo a supervisar lo de este hospital que estaba en proceso; pero estamos también por visitar Querétaro, es un hospital estatal también terminado con participación de la federación y del gobierno del estado de Querétaro, un hospital que se está concluyendo igual y ya está terminado prácticamente nada más que estaba siendo utilizado para atender a enfermos de COVID; un hospital que llevaba mucho tiempo abandonado en Gómez Palacio, Durango.

Todavía me queda pendiente, no lo voy a olvidar, un hospital que dejaron tirado en Juárez, que hasta lo inauguraron, pero era nada más la pura fachada y ese hospital lo tenemos todavía pendiente, y otros que no hemos podido.

Pero se han terminado más de 50 hospitales, se contrató a personal, también más de 50 mil trabajadores, por la pandemia, se compraron equipos médicos y se tomó la decisión de apresurar el mecanismo para que se garantizara que en México haya los médicos suficientes.

Fue como un crimen -dicen que en política a veces los errores son como crímenes- el haber dejado abandonada la salud, el haber impedido que se formaran médicos. Es realmente lamentable que no tengamos los médicos que necesitamos, que no tengamos los especialistas que necesitamos. Entonces, por eso se adelantó todo el programa.

Hablamos, por ejemplo, de los medicamentos de los niños con cáncer. Estamos ya abasteciendo, que no falten los medicamentos.

Pero hay sólo 25 pediatras cirujanos especialistas en atender cáncer de niños en el país, 25.

Bueno, en el caso de los medicamentos nos ha costado muchísimo porque son mafias que existían, entonces estamos comprando los medicamentos afuera y están queriendo meterse para seguir ellos acaparando las compras, aun con la participación de la ONU. Y miren, ya llevamos más de dos años. Todavía era yo presidente electo cuando me di cuenta de que tenían el control estas empresas de todo lo relacionado con la venta de los medicamentos.

No se podían importar medicamentos, todo se tenía que comprar aquí para darle preferencia a estos monopolios. Entonces, abrimos para comprar los medicamentos en el mundo, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en la India.

Bueno, nos ha costado muchísimo, no en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos monopolios.

Por ejemplo, estos medicamentos para niños de cáncer los produce una empresa en México, Pfizer… No, perdón, Pisa, que los dueños, con muy buenas relaciones políticas, están dedicados a hacer una campaña en contra del gobierno, porque ellos dominaban todo el comercio de estos medicamentos. Entonces, como somos perseverantes, aunque nos lleve tiempo se va a resolver y ya vamos avanzando en este propósito.

Pero entonces llego a tu pregunta. Por eso dije que era muy importante, porque me permitía decir cosas que tenía ganas de informarle a los ciudadanos de todo lo que se está haciendo.

Ya se amplió el número de becas para especialistas y está abierto el programa para que los que quieran especializarse en el extranjero lo puedan hacer, van a tener becas y vamos a procurar que aumente el número de especialistas, en el tiempo que estemos en el gobierno vamos a aumentar el número de especialistas, con más oportunidades para los médicos que quieren estudiar, que quieren seguir adelante con una especialidad.

Y sí me gustaría que el doctor Jorge Alcocer les explicara cómo empezamos y cómo vamos a ir hacia adelante en esto de la especialización de los médicos.

en la Ciudad de México, ustedes saben, hay una Universidad de la Salud que está también, recientemente el año pasado se inició, y que es otro de los ejemplos que también en los estados está cundiendo con nuevas escuelas de Medicina donde la calidad del médico general va a sustentar lo que también integralmente hace el especialista, un nuevo especialista, que considero que está volviendo a aparecer en nuestro país en estos días.

Esto es en términos generales lo que estamos haciendo en una plataforma interinstitucional, porque está la SEP, está desde luego lo que ya señalé, los estados y la necesidad de conducir esto con gran parte de los planes de gobierno y los programas prioritarios de atención, y desde luego de la cobertura del bienestar, que son parte de la misma necesidad ante el ser humano que enferma o que no debe enfermar.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en esencia, de ocho, 10 mil residentes, ya pasó a 20 mil.

Y aquí hay algo que también quiero destacar porque todo esto está lleno de detalles. El examen de admisión de los residentes se cuidó para evitar la corrupción y el influyentismo.

Y lo otro que es complementario es que ya se tienen acuerdos con varios países para que vayan a estudiar especialidades médicos mexicanos, de modo que vamos a ampliar este proceso de formación. Así tenemos contemplado el sexenio.

A ver, nada más aquí. ¿Cuántos neumólogos teníamos antes de la pandemia o cuántos tenemos?, ¿cuántos infectólogos? A ver, para que entendamos cómo estábamos.

JORGE ALCOCER VARELA: Si, esto es una pregunta muy importante porque empieza de cuántos cirujanos, cuántos pediatras, que es escalofriante saber que no teníamos ni el 0.3 que tendríamos de lo que recomienda la OMS y que esto requeriría de 10 veces más.

Cuántos ginecobstetras, o sea, las especialidades llamadas troncales, centrales y donde destaco -esto no es porque me promueva yo, ya estoy viejo para promoverme- cuántos internistas hay.

Estas son las especialidades que son centrales para la atención médica y, sin embargo, todas están deficientes en todos los estados, incluyendo también en las ciudades.

La pandemia nos hizo ver de la necesidad de quiénes atienden. Los enfermos se manifiestan principalmente por afección pulmonar, esto es conocido de todos, no sólo por síntomas, sino por la afección más grave y la causa de muertes es ligada precisamente a esa falla de este órgano central respiratorio, del pulmón.

En este caso no hay una seguridad de que estén trabajando como neumólogos, esto es: mínimo se requiere tener 10 veces más de neumólogos en términos de esta pandemia, y tenemos desde luego ese déficit de especialistas en unidades de terapia intensiva; es todavía más difícil porque la terapia intensiva no es sólo para atender problemas pulmonares, sino problemas que hacen que el paciente esté en falla de diferentes órganos y que la respiración no funcione en consecuencia de otras enfermedades.