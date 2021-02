Premia Morena a Sansores con licencia y candidatura, por “torcer la Ley”

Leobardo Reyes

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el recinto Legislativo de Donceles y Allende, manifestó ayer que “el Congreso local votó un fraude a la Ley encubriendo la ilegalidad de una licencia para Layda Sansores San Román que no tiene formalidad ni fundamento claro para abandonar el cargo”.

Esto tras la discusión de un comunicado expuesto en la Sesión Ordinaria, donde legisladores del blanquiazul expresaron y exhibieron la forma cómo la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “pisotea la ley y atenta contra la investidura del Congreso local”.

“Se le está permitiendo a Sansores San Román –ahora alcalde de Álvaro Obregón con licencia- torcer la ley, como diputado por esa alcaldía sería irresponsable votar a favor, le pedimos a Layda Sansores deje de simular y les permita a las y los habitantes de la alcaldía tener un gobierno digno”, sostuvo el legislador Pablo Montes de Oca.

Mientras que su correligionario Diego Garrido López, lamentó las “artimañas” jurídicas de la alcaldesa Layda Elena Sansores San Román “para darle la vuelta a la Ley, pero más allá de eso, dejar atrás el principio de la ética abandonando a los vecinos su demarcación. Esto es la falta de valor y la falta de respeto que se le da al Congreso CDMX, se está violentando así nuestra Ley Orgánica, la Ley de alcaldías y no podemos permitir eso. Esto es una violación directa al principio de legalidad”.

Al hacer uso de la palabra el coordinador del GPPAN, Mauricio Tabe recalcó “el trámite no estuvo debidamente motivado y tiene un problema de formalidad al no exponer las razones por las cuáles este Congreso le debe autorizar una licencia. Le vamos a dar trámite a una licencia cuando se debiese realizar una sustitución de la alcaldesa, porque es una ausencia definitiva, no son unos días, sino que se va para hacer campaña –para gubernatura de Campeche-, debe haber claridad y hablarse ya de una sustitución”