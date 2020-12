Incremento al salario mínimo ayuda a recuperar poder adquisitivo en México: presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como buena la decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de incrementar en 15 por ciento el salario mínimo de las y los trabajadores mexicanos.

En conferencia matutina desde Bavispe, Sonora, sostuvo que el salario mínimo debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia porque ese es el mandato constitucional y aseguró que el alza no afectará la economía del país.

El incremento al salario mínimo para el próximo año, detalló, contempla un sueldo especial para las trabajadoras domésticas y jornaleros agrícolas. “El aumento es justo y necesario».

El objetivo de aumentar los sueldos es lograr la recuperación de la capacidad de compra y el poder adquisitivo que tuvo una caída del 75 por ciento.

Durante su administración, se ha incrementado en otras dos ocasiones: la primera vez aumentó un 16 por cierto, la segunda un 20 por ciento; ninguna ha generado mayores niveles de inflación, informó el jefe del Ejecutivo.

Recordó que durante más de 30 años se castigó el sueldo de los trabajadores, incluso algunos incrementos fueron por debajo de la inflación.

En la década de los 80, México era el lugar 12º en salario mínimo en el mundo y fue perdiendo valor con el paso del tiempo; en los 90 cayó al lugar 30º, en el 2000 al 48º, en 2010 al 81º y en el 2020 –incluso con los aumentos–, alcanzó el lugar 82º. Con este 15 por ciento México podrá colocarse en el lugar 76º mundial, afirmó.

Bueno, no se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos. No estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores y estuvo de acuerdo también el gobierno.

En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes; sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente.

Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal, es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución, el salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia, ese es el mandato constitucional.

Durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores, inclusive hubo años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de inflación, ni siquiera era acorde con la inflación, sino aumentaban abajo de la inflación.

Durante todo este tiempo, de estar en el lugar 12 en el mundo en cuanto al salario mínimo, nos caíamos a los últimos sitios, llevamos dos años aumentando el salario mínimo y todavía no se avanza porque fue una pérdida del 75 por ciento del poder de compra, del poder adquisitivo del salario durante el periodo neoliberal.

Y engañaron los gobernantes neoliberales y los tecnócratas, que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Ese fue el estribillo, la excusa y acabaron con el salario mínimo. Entonces, por eso es justo, es necesario el aumento del salario mínimo.

El primer aumento fue del 16 por ciento, el segundo del 20 y ahora va a ser del 15 por ciento en todo el país. También se decidió tener un salario especial para las trabajadoras domésticas y para los jornaleros agrícolas, que son muy mal pagados, tanto los jornaleros agrícolas como las trabajadoras domésticas.

Esa fue la decisión que tomó ayer la comisión. Yo lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor; sin embargo, considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la comisión de salarios mínimos.

Hemos estado mostrando y esto es lo que ayuda a entender el porqué de este incremento, cómo se cayó el salario en México.

Todavía estoy esperando una explicación de quienes implementaron esta política, que deberían de salir a argumentar por qué hicieron que se cayera el salario mínimo y que nos expliquen también por qué mintieron, que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Nosotros llevamos dos años aumentando el salario mínimo y no ha habido inflación.

No, se habló con ellos y hubo acuerdo, y ellos se reunieron. Ellos planteaban el incremento del 10 y se consideró que no era suficiente por lo siguiente.

A ver, ¿por qué no la primera? Miren, esto es 1980, era el lugar 12 México en el mundo en salario mínimo; después, en el 90 al 30 cayó, al lugar 30 en el mundo; en el 2000, al 40… al 48, perdón, al lugar 48; en el 2010, ya aquí estamos en los tiempos del cambio, 81; en el 20, a pesar de los dos aumentos a que hice mención, el lugar 82, o sea, todavía caímos un sitio, con 16 y 20 por ciento de aumento; ahora con este aumento vamos a subir aquí, al 76. Es insensato hablar de que esto va a afectar la economía. ¿Entonces en la economía no cuentan los trabajadores?

Cuando empezó China su desarrollo el salario en México, era mayor que en China y ahora en China es más alto el salario que en México, y ellos siguen produciendo y siguen teniendo altas tasas de crecimiento económico.