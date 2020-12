Hospitales del VM registran picos máximos

Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que los hospitales del organismo registran un nuevo ppico máximo toda vez que a nivel nacional, en el IMSS hay 8,060 hospitalizados por COVID-19 en camas generales y 320 en cuidados intensivos.

«Es una ocupación hospitalaria general del 53%, y es más alta que la que tuvimos en el pico máximo entre junio y julio: (en esas fechas) tuvimos 8,030 en el día con ocupación máxima», agregó.

Borja señaló que a nivel nacional el IMSS atiende a poco más del 60% de las personas hospitalizadas por COVID-19. En el caso de la Ciudad de México, tiene a 65% de los pacientes, y en el Estado de México al 95%, resaltando que la ocupación hospitalaria en esta zona del país «es muy alta».

El funcionario mencionó que aún están disponibles 15,096 camas generales de hospitalización y otras 522 de cuidados intensivos, pero alertó que si el número de pacientes sigue creciendo de la misma manera, se corre el riesgo de dejar sin atención a otras patologías para dar prioridad a los enfermos de COVID-19.

Además, enfatizó que se requieren camas disponibles para internar a los pacientes que salen de urgencias.

«No vamos a dejar nunca a un paciente COVID-19 fuera, pero el número de camas y de personal que está para atenderlos a todos es limitado», dijo.

También indicó que todavía hay disponibles 4,752 ventiladores, pero resaltó que en esta segunda ola de contagios los ventiladores no son el problema.

«Hay ventiladores para todos los que lo necesitan, el problema es que son demasiados pacientes al mismo tiempo, el internamiento ha sido mayor y en algunos casos solo requieren oxígeno, no ventilador», aclaró.

Para atender la ocupación de pacientes con COVID-19, el IMSS está reconvirtiendo más de 200 camas hospitalarias, pero, señaló Borja, con esto no basta, pues se necesita que la gente se quede en casa.

«Vamos a seguir reconvirtiendo camas tanto como se requiera, pero sí estamos en una capacidad muy importante de ocupación; cualquier hospital que tenga más del 85% de ocupación es un hospital muy estresado… Es algo que podemos atender, estamos haciendo los esfuerzos, pero se puede atender mejor si la ciudadanía se queda en casa», expresó.

«No somos optimistas, no podemos decir que tenemos un número infinito de camas. Esta es la ocupación máxima que hemos tenido en todo el año, tenemos una ocupación que no creíamos que íbamos a tener», concluyó el funcionario del IMSS.

Por su parte, el director general del instituto, Zoé Robledo, reconoció que este es «el peor momento de la crisis sanitaria».

Es por eso que hizo un «llamado enérgico» a la ciudadanía para quedarse en casa y no realizar reuniones con motivo de las fiestas decembrias.

«Si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud también están cansados de no poder ver a su familia por no querer contagiarlos. Démosle un respiro al personal de salud, cuidémonos en serio», enfatizó Robledo.

Mientras que en el Estado de México se superó el récord de hospitalizaciones de pacientes con Covid-19 y por ello la Secretaría de Salud pasó del exhorto a la exigencia para que los ciudadanos actúen con responsabilidad y acaten las medidas preventivas para evitar contagios.

De continuar con la tendencia de las semanas recientes, en unos días se podría llegar a la saturación general del sistema hospitalario en la entidad, la más poblada del país, con más de 16 millones de habitantes, advirtió la dependencia.

El secretario de Salud, Gabriel O’Shea, alertó que la situación es preocupante debido a que se llegó a un nuevo pico con 2 mil 440 personas internadas, cifra mayor a la registrada el 3 de junio, cuando se contabilizaron 2 mil 284.

Además, hay otros 2 mil 446 mexiquenses que se encuentran hospitalizados en nosocomios fuera de la entidad, principalmente en la Ciudad de México, a donde acuden a recibir atención médica.

Las regiones con mayor ocupación hospitalaria son el Valle de Toluca, pues tanto en la capital del estado como en Metepec las unidades médicas públicas y privadas están saturadas. En estos hospitales ya hay mantas que señalan que no les es posible recibir más pacientes de Covid-19, pues ya no tienen camas.

En Ecatepec, tres hospitales están llenos, lo mismo que en Tlalnepantla. También se reportaron clínicas a toda su capacidad en Texcoco, Chalco, Nezahualcóyotl, y en San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca, en la zona norte, donde está asentada la etnia mazahua.

En Atlacomulco, los dos nosocomios Covid-19, tanto el del Instituto de Seguridad Social del estado de México y Municipios, como el del Instituto Mexicano del Seguro Social están a punto de la saturación. Incluso en la zona sur, donde la pandemia ha tenido menor impacto, ya tiene un hospital, el general de Ixtapan de la Sal, con más de 90 por ciento de ocupación.

O’Shea demandó a los mexiquenses solidaridad con el personal de salud, que a casi 10 meses de iniciada la contingencia sanitaria “se encuentra agotado”, e insistió en que sólo con el respaldo ciudadano se podrá salir de la emergencia.