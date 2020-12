AMLO llama a la población a cuidarse y no salir

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a la población a que en los próximos 10 días no salgan de sus hogares, solo para lo indispensable, y continuar con las medidas de prevención para disminuir los contagios de coronavirus COVID-19, esto ante el aumento en la ocupación de camas hospitalarias en la Ciudad de México.

«Lo mismo que nos cuidemos nosotros, prohibido prohibir, son 10 días eso es que le pido a la gente, porque del 14 al 24 se llenan las calles, porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando sale más la gente», declaró AMLO durante su conferencia de prensa «mañanera».

López Obrador agregó, desde Palacio Nacional: «Ya el 25 baja hasta Día de Reyes porque por lo general del 25 hacia adelante la gente sale a ver a sus familiares, entonces, son estos 10 días, ayuden todos, vamos a cuidarnos, porque así evitamos que haya más contagios y la saturación de hospitales».

AMLO dijo que se trabaja en ampliar la capacidad hospitalaria, pero no queremos que nadie se enferme, que nadie pierda la vida, si podemos hacerlo sin necesidad que nos digan firmes, no se muevan, no salgan.

«No, ya sabemos, sana distancia, el lavado de manos, el aseo personal, solo salir si es indispensable, si es realmente necesario, solo hacer reuniones familiares con los que vivimos, la familia más grande que esperemos».

Reafirmó su confianza en la gente porque cuando se han hecho llamados a que nos cuidemos siempre ha habido respuesta en general.

«La prueba más contundente fue lo que sucedió el 12, el día de la Virgen de Guadalupe, la celebración más importante del país… Cuando este 12 está la Basílica vacía se demuestra que la gente actúa de manera responsable, que hay que tenerle confianza a la gente, y eso es parte del cambio de mentalidad, que no estar pensando que el mexicano es menor de edad, que no sabe, que requiere de mal trato, de autoritarismo, porque eso es lo que les da cabida a esos afanes de autoridades arbitrarias, hay que cuidar la libertad».

La carta íntegra:

Amigas, amigos de todo el país y habitantes de la Ciudad de México. Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que, en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el día de la virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de Fin de Año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos, actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia del COVID-19 sigue causando estragos y, mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos.

El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda. Puede parecer utópico, pero como siempre lo he dicho “prohibido prohibir”. Creo más en la libertad y el convencimiento que en la imposición o en la fuerza. Además, me consta que el pueblo de México es responsable, educado y consciente; por ejemplo, la solidaridad que se expresa cotidianamente en la Ciudad de México y se hace más evidente en los momentos de desgracias colectivas, solo la he visto en las comunidades indígenas.

Me consta que los capitalinos son muy fraternos y respetuosos, y están muy informados y despiertos. También recuerdo que cuando empezó la pandemia y necesitábamos tiempo para levantar el sistema de atención médica, hicimos un llamado a todos los mexicanos para quedarnos en casa con el propósito de aminorar los contagios, aplanar la curva y que no nos rebasara la pandemia saturando de enfermos los hospitales, como sucedió en otros países. Aquí, por el apoyo de toda la gente que se guardó voluntariamente, se pudo tener más camas, ventiladores, médicos, enfermeras y ningún enfermo se ha quedado sin atención y, repito, esto fue posible porque nos aislamos y nos cuidamos en familia, sobre todo, atendimos a los enfermos y a los adultos mayores.

En consecuencia, ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad. Somos libres, pero, respetuosamente, les propongo lo siguiente: 1. Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle. 2. Si salimos a la calle guardemos siempre la sana distancia. 3. Comuniquémonos por teléfono o por videollamadas con nuestros familiares y amigos. 4. Estemos solo con los que habitamos la misma casa. 5. No hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos. 6. Si presentas síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, habla de inmediato para recibir atención médica al 5658-11-11 en la Ciudad de México y al 911 en el resto del país. 7. Si tienes síntomas procura hacerte la prueba, se están instalando kioscos con ese propósito en la Ciudad de México y en algunos estados del país. 8. Acude pronto a la clínica, centro de salud o al hospital más cercano para atenderte, no te esperes, sobre todo si padeces de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes,

obesidad, entre otras. 9. Dejemos los regalos de navidad para otro momento. Recuerda: regala afecto, no lo compres.

Nosotros vamos a ampliar, sobre todo, aquí en la Ciudad de México, en estos días, el número de camas, equipos, enfermeras, doctores, para que a nadie le falte la atención médica especializada y de calidad, pero lo más importante es que no nos enfermemos. Es mejor prevenir que lamentar. Estoy seguro que, como siempre, tomarás en cuenta nuestras recomendaciones.

La autoridad somos todos. Nadie mejor para cuidarnos que nosotros mismos. Nada material es más importante que la vida.

Un saludo cariñoso.